Olympiakos'ta Mendilibar ve Fortounis'ten Fenerbahçe yorumu: Bütün umutları bu maç

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Bugünkü antrenmanda garip bir şey olmazsa takımının hazır olduğunu belirten Mendilibar, “Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu Konferans Ligi'nde. Türkiye'de olan problemleri bir kenara bırakmış ve bütün umutları yarınki maçta bence” diye konuştu.

“SADECE YARINKİ MAÇI DÜŞÜNÜYORUZ, RÖVANŞI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncularının olduğunu anlatan İspanyol teknik adam, şunları kaydetti:

“Bizim taraftarımıza motivasyon vermemiz lazım. Maça iyi başlamalıyız. Taraftarımıza neşe ve mutluluk vermeliyiz. Biz onları bütün maç mutlu etmeye çalışacağız.

Sadece yarınki maçı düşünüyoruz, rövanşı düşünmüyoruz. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kartlardan ve ikinci maçta olacaklardan etkilenmemeyi düşünüyoruz. Yarın en iyi şekilde oynamayı düşüneceğiz.

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Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu Konferans Ligi'nde, Türkiye'de olan problemleri bir kenara bırakmış ve bütün umutları yarınki maçta bence. Fenerbahçe'nin çok kuvvetli oyuncuları ve bunun için savaşacaklar.”

KOSTAS FORTOUNIS: YARIN İÇİN TAMAMEN HAZIRIZ

Olympiacos formasını giyen kaptan Kostas Fortounis, maçın önemine değinerek, “Gerçekten çok önemli bir maç. Bütün futbolcular, taraftarlar ve kulübümüz için. Bizim için bir adım daha ileri gitmek ve bir şeyler başarmak için çok büyük bir fırsat. Olympiacos her zaman Avrupa'da başarı elde etmek zorunda. Yarın için tamamen hazırız. İlk adımı atmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Taraftar desteğine dikkati çeken Yunan futbolcu, “Taraftarlar bizi destekleyecekler. Stadyum dolu olacak. Başarı elde etmeye çalışacağız” dedi.

“KİM OYNARSA OYNASIN, ELİNDEN GELENİ YAPACAK”

Daniel Podence’nin yarın oynamaması durumunda yerine oynayacak futbolcuların takıma katkı sağlayacağını aktaran 31 yaşındaki orta saha, “Podence takıma çok yardım eden bir oyuncu. Beraber iyi oynuyoruz, iyi anlaşıyoruz. Ama Olympiacos'un çok büyük oyuncuları var ve bu boşluğu başarıyla doldurabilirler. Kim oynarsa oynasın, takıma yardım edecek ve elinden geleni yapacak” şeklinde konuştu.

“FENERBAHÇE'NİN ÇOK KALİTELİ FUTBOLCULARI VAR”

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Fortounis, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kendi sahasında oynayan takımın maça hızlı başlaması lazım. Ama aynı zamanda rakibe dikkat etmeliyiz. Fenerbahçe'nin çok kaliteli futbolcuları var. Her an problem çıkarabilirler ve fırsat bulabilirler. Dinamik bir şekilde oyuna başlamamız çok önemli. Hızlı bir gol atmak bizim için çok önemli. Böylece maçı kazanabiliriz.”

Geçmiş dönemde yaşadığı sakatlıktan söz eden tecrübeli futbolcu, “Gerçekten birkaç yıl önce sakatlık sorunum vardı, sakatlıklar beni geriye götürdü ama ben çalışmayı bırakmadım. Eski seviyeme ulaşmak istiyorum. Sağlıklı olduğum için mutluyum. Futbolu çok seviyorum. Oğlumun, eskiden olduğu gibi oynadığımı görmesini istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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