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Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kadrosu belli oldu! Fred döndü ama Djiku...

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#FENERBAHÇE#Olympiakos#Konferans Ligi
Fenerbahçenin Olympiakos maçı kadrosu belli oldu Fred döndü ama Djiku...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 16:27

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Olympiakos karşılaşmasının kamp kadrosu açıklandı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45'te karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın İstanbul etabı çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün müsabaka için Atina'ya hareket edecek.

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Fenerbahçe'de bu maçın kamp kadrosu da belli olurken, tedavileri süren Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra Alexander Djiku kafilede bulunmuyor. Sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder ise kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin 24 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai."

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#FENERBAHÇE#Olympiakos#Konferans Ligi

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