Yusuf Yazıcı, Spor Arena'ya konuştu: '%100'ümüzle sahada olursak dünyayı şaşırtırız' | 'İnşallah Fenerbahçe ile eşleşiriz'

Haberin Devamı

Türkiye'de Trabzonspor altyapısından yetişen ve daha sonra 6 Ağustos 2019 tarihinde 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Spor Arena özel röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lille ile şampiyonluk sevinci yaşamış olan Yazıcı, 2022 ile 2023 yıllarını CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık olarak geçirmişti.

Bu sezon gösterdiği performansla yeniden çıkış yakalayan Yusuf Yazıcı; takımı, geleceği, A Milli Takım ve daha birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Yusuf Yazıcı özel röportajında yer alanlar;

PSG, Ligue 1'de arayı fazlasıyla açtı. Altında yer alan 8-9 takımın puanları birbirine çok yakın. Bu sezon sizin adınıza nasıl geçiyor ve hedefiniz ne?

Aslında ligin başında böyle bir fark yoktu, sonradan oluştu. Biz bazı maçlarda çok gereksiz puan kayıpları yaşadık. PSG bayağı önde evet ama 2. ile 6. arasında puanlar çok yakın. Çok enteresan bir lig burası. Arkadaşlarımla konuşurken de bazen şöyle açıklıyorum; tahminlerinizin çok tutmayacağı bir lig. Çünkü her an her takım favori görülebilir ve zayıf görülen takıma yenilebilir. Her takım şu an 2. ve 3. olmayı hedefliyor. Bizim de hedefimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

Haberin Devamı

Konferans Ligi'ni konuşmak istiyorum. Gelebilecek en zor takımlardan biri geldi aslında. Ne düşünüyorsun, ne olacak, yarı finale kalabilecek misiniz?

Tabii ki siz mutlu oldunuz. Kurada hangi takıma 'İstemediğiniz hangisi?' diye sorsanız Aston Villa olurdu. Bize de onlar çıktı. Aston Villa'yı çekmeyi çok istemiyorduk. 'Belki yarı finalde karşılaşırız' diye düşünmüştük ama çeyrek finalde oynayacağız. Zor bir maç, seyir zevki açısından güzel bir maç olacak. İki takımın da farklı oyun tarzları var. Hedefimiz yarı finale yükselmek. İnşallah Fenerbahçe de yarı finale yükselir ve Fenerbahçe ile eşleşiriz.

Gamze Türk: Umarız yarı finalde de sizleri görürüz Fenerbahçe'nin karşısında. (Gülerek)

Haberin Devamı

Yusuf Yazıcı: Tabii önce Fenerbahçe'nin de yarı finale çıkması gerekiyor. (Gülerek)

Gamze Türk: Fenerbahçe'nin çıkacağını ümit ediyoruz ülkece diyelim. Fenerbahçe de turu geçerse karşılaşma ihtimaliniz var.

Yusuf Yazıcı: Benim için de güzel olacak. Hem İstanbul'da hem de Fenerbahçe'ye karşı oynamak çok iyi hissettirecek bana.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki performansını nasıl buluyorsun?

Yusuf Yazıcı: Fenerbahçe de sezona çok iyi başladı ve Konferans Ligi'nde de çok iyi işler yaptı. Beni USG maçı çok şaşırtmıştı. Deplasmanda oynadıkları maçı ben çok zor görüyordum ama Fenerbahçe 3-0 kazandı. Çok rahat geçirdi maçı. USG çok tehlikeli bir takımdı. Fenerbahçe bence çok başarılı, çeyrek finale yükseldi. Ülkem adına konuşuyorum, umarım yarı finale çıkarlar.

Haberin Devamı

Bu sezona geri dönecek olursak Lille açısından tarihi bir başarıya imza attın. Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcu oldun. Neler hissediyorsun?

Kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan oyuncusu olmak çok büyük bir gurur. Büyük bir kulübün tarihine geçmek çok anlamlı. Bundan 10-20 yıl sonra bu şeyler hatırlanacak. Benim için çok özel bir duygu. Avrupa maçlarında modum çok yükseliyor ve istediğim şeyler oluyor. İstediğim pozisyonlara girebiliyorum. Top da biraz seviyor beni Avrupa kupalarında. 11 gol attım, benim için çok başarılı bir sezon. Umarım sonunu da güzel bir şekilde bitiririm.

Haberin Devamı

Avrupa kupaları maçlarında daha mı motive oluyorsun?

Öyle demeyelim şimdi ama... (Gülerek) Sonuca baktığımızda tarihe geçmiş birisi olarak söylüyorum; öyle gözüküyor. İki tarafa da aynı odaklanıyorum ama şansım Avrupa kupalarında daha fazla yaver gidiyor diyelim.

Gelelim A Milli Takım'a... Önümüzde çok önemli bir turnuva var. Hepimizin gözü EURO 2024'te olacak, ülkece hepimiz çok heyecanlıyız. Sen neler hissediyorsun turnuva için?

Ben de çok heyecanlıyım çünkü son oynadığımız Avrupa şampiyonası benim içimde buruk kalmıştı. Hayal ettiklerimin hiçbirinin karşılığını alamamıştım EURO 2020'de. Mutlu olmadığımız çok hüzünlü olduğumuz bir turnuvaydı. Aslında çok isteyerek, hedeflerimizle gitmiştik turnuvaya ama istediğimizi hiçbir şekilde alamadık. EURO 2024 hem benim hem ülkemiz hem de takım için hayallerimiz ve hedeflerimizin karşılığını almak istediğimiz bir turnuva olacaktır. Umarım istediklerimizi sahaya yansıtırız.

Haberin Devamı

Hazırlık maçları oynandı çok kısa bir süre önce. Çok da istediğimiz gibi sonuçlar alamadık maalesef. Bu sonuçları nelere bağlıyorsun? Tabii ki bu maçlar A Milli Takım'ın durumunu görmek için oynandı, bunlardan bir sonuç çıkarmak gerekmiyor ama sen nasıl değerlendiriyorsun bireysel olarak?

Hazırlık maçı sonuçta, adı da hazırlık. EURO 2024 öncesi son hazırlık maçlarımızdı. Kötü geçti, evet. Neyi daha iyi yapabileceğimizi çok net gördük. İlk maçımız kötü değildi aslında iyi bir performans sergiledik ancak skoru bulamadık. İkinci maç biraz talihsiz bir maç oldu bence. Biz de maçtan sonra kendi aramızda konuştuk. Bir araba düşünün, uzun bir yolculuğu var ve yolculuğun başında lastiği patladı diyelim. Lastiği tamir edip tekrardan yolculuğumuza devam edeceğiz. İyi ki şampiyonadan önce böyle bir şey yaşadık. Ben skordan dolayı mutsuzum ama şampiyona öncesi olduğu için mutluyum. Hem hocamız hem de ekibimizle birlikte yapamadıklarımızı tekrar çalışıp şampiyonaya daha hazır gideceğimizi düşünüyorum. A Milli Takım olarak yüzde 100'ümüzle sahada hazır ve sağlıklı olursak bence yapacaklarımız tüm dünyayı şaşırtır. Genç ve dinamik bir takımız, geçen turnuvaya göre daha tecrübeliyiz, iyi bir hocamız var. Daha planlı programlı şekilde iyi bir turnuva geçireceğimizi düşünüyorum.

Bu jenerasyonu konuşmak istiyorum senin de içinde bulunduğun. Sen tabii daha tecrübelisin, daha genç isimler var takımda. Yeni bir jenerasyon, yıldız isimler, büyük kulüplerde oynayan isimler... Bu jenerasyona biz de çok güveniyoruz. Turnuvadaki diğer takımlarla kıyasladığında kendi kadro kalitenizi nasıl buluyorsun?

Çok kaliteli oyuncular var ama önemli olan iyi bir takım olabilmek. Birçok örnek verebilirim çok iyi oyuncuları olan ancak başarılı olamayan. Biz çok iyi bir takıma sahibiz ama sonunda başarılı olmak istiyoruz. Birçok genç oyuncumuz var, tecrübe kazanacak oyuncular var ve tecrübeli oyuncularımız var. Yüzde 100'ümüzle sahada olursak başarılı olacağımızı düşünüyorum.

Vincenzo Montella geldi, grup maçları oynandı ve güzel sonuçlar alındı. Sence takımda neleri değiştirdi?

Kolej havası derler ya biraz da o havayı soluyoruz diye düşünüyorum. Çok daha rahat, planlı ve programlı şekilde ilerliyoruz. Herkes kendinden daha fazla emin. Daha öz güvenli bir hava olduğunu düşünüyorum. Umarım sonu başarılı şekilde biter.

Hocanın sizinle iletişimi, yaklaşımı, oyuna bakış açısı nasıl?

Kampa başladığımızdan beri her gün hoca kişisel olarak bütün oyuncularla görüşüyor bire bir. İstediklerini, yapması gerekenleri söylüyor. Bu da oyunculara ekstra anlamda motivasyon ve enerji getiriyor. Herkesle özel olarak ilgilenmesi oyuncuları çok mutlu ediyor. Ben de kendi açımdan çok mutluydum. Hocamızla iyi bir ivme yakaladık ama son hazırlık maçları talihsizlikti. Bence sonu güzel bir şekilde devam edecek.

Gelecek planlarını konuşalım... Çok fazla isteyen olduğunu biliyoruz seni. İtalya, Türkiye ve çok fazla takım yazılıyor senin için. Yoluna nasıl devam etmeyi planlıyorsun?

Yazılanları ben de duyup görüyorum. Ancak geleceğe çok odaklanırsan şu anı kaybedersin. Ben şu an Lille ve EURO 2024'e odaklanmış durumdayım. Evet, sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Sonrasında ne olur, gerçekten bilmiyorum. Lille'de kalır mıyım, başka bir kulübe mi transfer olurum? İnan şu an çok fazla düşünmüyorum bunu. Şu an düşündüğüm Lille ile iyi bir şekilde ligi bitirmek, Konferans Ligi'nde ilerlemek ve sonrasında EURO 2024... Geleceğim hakkında ne olacağını göreceğiz.

Gamze Türk: Ancak Lille ile devam etme şansın var değil mi?

Yusuf Yazıcı: Olabilir, futbolda plan yapamıyorsun. Her şey olabilir.

Peki yazılan ülkeler, Türkiye'ye geri dönme ya da İtalya gibi... Doğru mu bunlar?

Benden daha fazla biliyorsun bence. Ancak birçok şey oluyor. Yazılı ya da gerçek olan bir şey görmedim ben.

Gamze Türk: Sözleşme imzalanmadan öğrenemeyeceğiz diye düşünüyorum? (Gülerek)

Yusuf Yazıcı: Realist olmak gerekiyor. Lille'de hazirana kadar sözleşmem var sonrasında ne olacağını bilmiyorum.

QUIZ

En sevdiğin Fransızca kelime?

But. Gol demek. Duyduğum zaman ya da karşılaştığımda çok mutlu oluyorum. Burada işimi görecek kadar Fransızcam var.

Fransa'da en sevdiğin yer ve neden?

Paris. Çok yakın bana. Hem tarihi hem de moda anlamında çok fazla gidip gördüğüm bir yer.

En iyi anlaştığın takım arkadaşın?

Gabriel Gudmundsson. Çok fazla konuşuyoruz. Uçakta ve soyunma odasında hep beraber oturuyoruz, ondan olabilir.

Şu ana kadar oynadığın takımlar arasında en iyi anlaştığın takım arkadaşın?

Bunu söyleyemem, herkesle aram çok iyi benim. Takım takım gidelim o zaman. Trabzonspor'dan Olcay Şahan diyebilirim. Oda arkadaşımdı Olcay Ağabey. Birçok şeyi ondan öğrendim. Futbol ve futbol dışı yaşamımda çok şey öğretti. CSKA'da Gbamin'di. Aynı zamanda Trabzonspor'da da beraber oynadık. O da hem Fransız hem de aynı kültürleri gördük.

En iyi oda arkadaşın?

Olcay Şahan. Trabzonspor'da onunla kalıyorduk, çok iyi anlaşıyorduk.

Oda arkadaşının en sinir olduğun özelliği?

Çok çabuk uyuyordu ya. Genelde de çok konuşuyoruz beraber ama onun hemen uykuya dalması sinir bozucu oluyordu.

Sana en çok katkı sağlayan teknik direktör?

Futbola bakışı açısından Özkan Sümer. O konuşmaya başladığında pür dikkat dinlemen lazım hocayı. O konuştuğunda anlattığını tekte anlayamıyorsun, zaman geçmesi lazım. O kadar ekstra bir futbol aklı vardı ve çok zekiydi. Ondan çok şey öğrendim.

En iyi giyinen takım arkadaşın?

Benden sonra diyeyim. (Gülerek) Samuel Umtiti. Tarzını beğeniyorum, birçok şeyi çok iyi 'match'liyor.

En sevdiğin şarkı?

Genelde değişiyor benim şarkılarım. Hep bunu dinliyorum diye bir şey yok. Mesela seninki nedir, değişmiyor mu seninki de?

Gamze Türk: Değişiyor ama bir tane söylemem gerekirse en sevdiğim şarkı maNga - Alışırım Gözlerimi Kapamaya diyebilirim.

Yusuf Yazıcı: Bende yok.

En mutlu olduğun an?

Trabzonspor ile sözleşme imzaladığım ilk an ve ilk profesyonel maçım. Çocukluk hayalimdi. Tribünlerden geldiğim, futbolcularla maça çıktığım, top toplayıcılık yaptığım bir yer. Sonrasında orada oynamak çok keyifliydi.

En büyük hayal kırıklığı?

EURO 2020. Çok büyük hayallerim vardı hem kendim hem de takım olarak. Çok hüzünlü ayrıldığım bir turnuvaydı.

En büyük pişmanlığın?

Genelde pişmanlığım olmuyor. Öğreniyorum yaptığım şeylerden sonra.

Mutlaka gitmek istediğin ülke?

Zaten çok geziyorum. Ancak zamanım olsa Brezilya'ya gidip görmek istiyorum. Rio Sahili'ne falan gitmek, beach'te futbol oynayan adamlara katılmak istiyorum.