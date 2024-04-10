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PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe'ye puan silme cezası gelebilir mi?

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#TFF
PFDKya sevk edilen Fenerbahçeye puan silme cezası gelebilir mi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 07:00

Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edildi. Sarı-lacivertli kulübün sevk edildiği maddede 'puan silme' cezasının da yer alması dikkat çekti. Fenerbahçe'ye puan silme cezası gelir mi? CAS Hakemi Emin Özkurt, Hürriyet'e değerlendirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 7 Nisan’da Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçında sahayı terk eden Fenerbahçe’yi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Takıma sahadan çekilme talimatını veren yönetici Ahmet Ketenci de ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya gönderildi.

Fenerbahçe’nin sevk edildiği Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi şöyle:

Müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, gelip müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

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"PUAN SİLME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bu maddede yer alan 'puan silinir' ifadesi, "Fenerbahçe'nin puanı mı silinecek?" sorusunu akıllara getirirken, CAS Hakemi Avukat Emin Özkurt, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını şu sözlerle ifade etti:

Disiplin Talimatı'nın 'İnfazın Özel Hükümleri' başlıklı 92. Maddesi uyarınca profesyonel lig, amatör lig ve kupa müsabakaları infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Bu durumda Fenerbahçe’ye hükmen mağlubiyet ve para cezası gelecek.

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#TFF

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