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Ali Koç'tan Fenerbahçe idmanına ziyaret

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Olympiakos
Ali Koçtan Fenerbahçe idmanına ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 19:49

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Başkan Ali Koç bugün takımı ziyaret etti.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, perşembe günü deplasmanda oynanacağı maç için yarın Yunanistan’a gidecek.

Ali Koç, futbolcular ve teknik heyetle bayramlaştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, antrenman öncesi takımla bir araya geldi. Olympiakos maçı için başarılar dileyen Ali Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramını da kutladı.

Ali Koçtan Fenerbahçe idmanına ziyaret

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Olympiakos

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