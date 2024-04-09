Ali Koç'tan Fenerbahçe idmanına ziyaret

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, perşembe günü deplasmanda oynanacağı maç için yarın Yunanistan’a gidecek.



Ali Koç, futbolcular ve teknik heyetle bayramlaştı



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, antrenman öncesi takımla bir araya geldi. Olympiakos maçı için başarılar dileyen Ali Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramını da kutladı.