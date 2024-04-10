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Fenerbahçe'nin Olympiakos maçında dikkat etmesi gereken 4 madde

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#Fenerbahçe#Olympiakos#UEFA Avrupa Konferans Ligi
Fenerbahçenin Olympiakos maçında dikkat etmesi gereken 4 madde
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 07:00

Hürriyet'in Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki, Fenerbahçe'nin bugün UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Olympiakos'un hafta başından bu yana üzerinde durduğu 4 konuyu yazdı.

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Olympiakos, Fenerbahçe maçına hazır. Kırmızı beyazlıların İspanyol teknik direktörü Jose Luis Mendilibar, hafta başından bu yana antrenmanlarda oyuncularını şu 4 konuda özellikle uyardı:

1- Fenerbahçe’nin duran toplardaki performansı: Mendilibar bu nedenle savunmanın göbeğinde yer alacak Panayiotis Retsos ile David Carmo’yu korner ve faul atışlarına karşı ayrıca çalıştırdı.

2- Sarı-lacivertli savunmanın geri dönüşlerde ağır kalmaları: İspanyol hoca antrenmanlarda, oyuncularına kontratak çalışmaları yaptırdı.

3- Savunma arkasına atılacak toplar: Konstantinos Fortounis ile Ayoub El Kaabi ekstra koşu antenmanları yaptılar.

4- Fred’e karşı önlem: İspanyol hoca, oyuncularına Fred’i bir an bile gözden kaçırmamaları talimatı verdi.

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TARAFTARI 'EFSANE', RAKİPLER 'HAMSİLER' DİYOR

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Maçın oynanacağı 32 bin kapasiteli Pire’nin Georgios Karaskakis Stadı’nda biletler Salı günü tükendi. Olimpiakos, Yunanistan’da en fazla taraftarı olan takım. Son 30 yılda 22 kez Yunan liginde şampiyon oldu. Ateşli bir taraftara sahip.

Olimpiakos taraftarları, takımlarına "Thrilos" yani "Efsane" derler. Rakipleri ise Pire’nin liman şehri olması nedeniyle, kırmızı beyazlılara "Gavri" yani “Hamsiler" diyor.

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#Fenerbahçe#Olympiakos#UEFA Avrupa Konferans Ligi

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