Yerli krizi yaşayan Fenerbahçe’de İstanbulspor maçı öncesi 10 eksik

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Galatasaray derbisine cezalı Rodrigo Becao ile sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Rade Krunic ve Cengiz Ünder’den yoksun çıkan Fenerbahçe, 1-0 kazandığı bu maçta 5 fire daha verdi. Karşılaşmada gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Alexander Djiku ve Michy Batshuayi’nin yanı sıra, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) olaylara karıştıkları gerekçesiyle ceza verdiği Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, son hafta İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

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CEZASI BİTEN BECAO OYNAYABİLECEK

Sarı kart cezasını tamamlayan Becao dışındaki 10 futbolcudan, cezalı olan Djiku, Batshuayi, Mert Hakan, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan İrfan Can Kahveci ve İsmail kesin yok; sakatlıkları süren Cengiz, Serdar Aziz ve Krunic’in ise oynamaları zor. İstanbulspor maçı öncesi kadro kurmakta sıkıntı yaşayan teknik direktör İsmail Kartal en büyük zorluğu yerli oyuncu kontenjanını doldurmakta yaşıyor. Kartal’ın pazar günkü maçta Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanında 3. yerli olarak Serdar Dursun’u oynatması gündemde.