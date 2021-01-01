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Futbol
Haber Giriş: 01.01.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

Yeni yılın ilk sürprizi! Arda Turan'a çok uzaklardan talip...

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Sezon başında Barcelona'daki sözleşmesi son bulmasıyla serbest kalan Arda Turan, yuvasına dönüp Galatasaray'la 1+1 yıllık kontrat imzalamıştı. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansıyla eski günlerinden esintiler sergileyen deneyimli futbolcu, sezon sonunda performansına bağlı olarak sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi uzayabilir. Ancak 33 yaşındaki yıldız futbolcuya çok uzaklardan bir talip çıktı.

Arda Turan, 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a 9 yılın ardından sezon başında geri dönmüş ve yuvasında yeniden kaptanlığı almıştı.

Sarı kırmızılılarda tartışma konusun olmasına karşı Arda Turan, sahada başarılı bir performans sergilemişti. Yıldız futbolcunun son haftalardaki çıkışı yurt dışındaki takımların da dikkatini çekti.

Teknik direktör Fatih Terim'in de kendisine güvendiği bilinen Arda Turan'ın futbol kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediği biliniyor.

Yeni yılın ilk sürprizi Arda Turana çok uzaklardan talip...

YÜKSELİŞİ SES GETİRDİ

Bununla beraber geçmişte Atletico Madrid ve Barcelona'da da forma giyen Arda Turan'ın Galatasaray'daki yükselişi hem Avrupa'da hem de de dünyada yankı bulmaya başladı.

Arda'nın yükselişiyle beraber transfer haberleri de yeniden gündeme gelmeye başladı. İddİAya göre yıldız futbolcuya talip var...

TIGRES İSTİYOR

Arda Turan için yer alan iddiada Meksika takımı Tigres'in, yıldız isme talip olduğu kaydedildi.

Meksika basınında Tigres'in Arda Turan'ın yanı sıra Antonio Sanabria, Mario Balotelli ve Ahmed Musa'yı da listesine aldığı kaydedildi.

Yeni yılın ilk sürprizi Arda Turana çok uzaklardan talip...

BÜYÜK İMZALAR PEŞİNDELER

Gazeteci Willie Gonzalez'in haberine göre; daha önce Gignac gibi yıldızların transferini gerçekleştiren Meksika kulübü, yeniden büyük imzalarla başarı yakalamak istiyor.

Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Tigres, Bayern Münih'e karşı rekabet edebilmek için ara transfer döneminde bu imzaları gerçekleştirmek istiyor.

Yeni yılın ilk sürprizi Arda Turana çok uzaklardan talip...

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Öte yandan yIldız futbolcunun şu an için Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağına dair net bir karar vermediği ifade edildi.

33 yaşındaki Arda Turan, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gollük katkı sağladı. (Sabah)

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