Henry Onyekuru şimdi bedava sezon sonu 5 milyon euro

Genç oyuncuyu kesinlikle kiralamak istemeyen Monaco’nun kapısına “Önce kiralayın, sözleşmesine satın alma opsiyonu koyun” teklifiyle gidildi. G.Saray Yönetimi, genç futbolcu için pazarlığı 9.5 milyon eurodan açan Fransız kulübüne 5 milyon euro önerdi.

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren G.Saray’da teknik direktör Fatih Terim, takımının özellikle hücum bölgesinde daha etkili olması adına hızlı bir kanat oyuncusu istedi. Tecrübeli çalıştırıcının kafasındaki isimse Henry Onyekuru. Terim’in Nijeryalı futbolcuyu istemesinin temel nedeni daha önce de G.Saray forması giyen oyuncunun potansiyelinin bilinmesi... Onyekuru’nun yeniden G.Saray’da oynamak istemesi de Terim’in yönetime bu ismi vermesinde önemli bir etken oldu.

Yönetim çekimserdi, Terim ikna etti

Tüm bunların ışığında, Terim, geçen sezon sonunda yaşananlar nedeniyle bu oyuncuya çekimser bakan yönetimi, ikna etti. Bunun üzerine G.Saraylı yöneticiler, Monaco Kulübü’ne resmi teklifini sundu. Onyekuru’yu elinden çıkarmak isteyen ve kiralama formülüne kesinlikle ‘Hayır’

diyen Fransızlar, Galatasaray’dan ilk olarak 9.5 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve görüşmeler sonrasında 7.5 milyon euro’ya kadar inmişti. Bu rakamı yüksek bulan Galatasaray, FFP kriterlerinin de etkisi ile ‘zorunlu satın alma opsiyonu’ maddesi ile bu transferi çözmek için masaya oturdu.

Monaco’nun yanıtı bekleniyor

Görüşmelerde Galatasaray, Henry Onyekuru için Monaco’ya ‘6 aylık bedelsiz kiralama+5 milyon euro teklif etti. Bu teklifi göre sarı kırmızılı kulüp gelecek 6 ay için Fransız ekibine kiralama bedeli ödemeyip sezon sonunda bonservis bedeli olarak 5 milyon euro transfer edecek.

Sarı kırmızılılar 5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile bu transferi çözebileceklerini de Fransızlara anlattı. Monaco Kulübü Galatasaray’ın bu teklifini değerlendireceğini iletirken ısrarla sarı kırmızılı takımda forma giymek isteyen Onyekuru da iki kulübün anlaşmasını bekliyor.

Transferde her zaman yüzde 100 başarı olmaz

Henry Onyekuru’yu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan G.Saray’da yöneticilerin Monaco’lu mevkidaşlarıyla arasında ilginç bir diyalog geçti. Monte Carlo’daki görüşmede Monaco Kulübü’nün, Galatasaray’ın 5 milyon euro zorunlu satın alma bedeli önermesi üzerine “Biz Onyekuru’yu 13.5 milyon euroya aldık. 5 milyon euro bonservis bedeli çok az. Bu kadar zarar etmemeliyiz” diyerek 7.5 milyon euro istedi. Galatasaraylı idareciler ise bu sözlere yakın geçmişten futbolcu isimleri ile örnek vererek “Transferde ‘yüzde 100 başarı’ diye bir şey yok. Bu her kulübün başına geliyor. Biz de bazı oyuncular için 10-15 milyon euroluk yatırımlar yaptık ancak performansları ortada. Üstelik biz bu isimlere 5 milyon euroluk teklif gelse elden çıkarabiliriz. Kısaca bazı oyuncular bazen tutmuyor. Teklifimiz 5 milyon euro” yanıtını verdi.

EVERTON’DAN ALINDI

Monaco, Onyekuru’yu Ağustos 2019’da Everton’dan satın almış, fazla şans vermediği genç oyuncuyu geçen sezon devre arasında G.Saray’a kiralamıştı.

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