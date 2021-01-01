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Futbol
Haber Giriş: 01.01.2021 - 08:45 | Son Güncelleme:

Diego Costa'da son dakika! Menajeri harekete geçti

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Costa, La Liga’dan bir takıma veya Chelsea’ye giderse 15 milyon Euro ödeyecek. Menajeri de bu yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasa geçip oyuncusunu önerdi.

Atletıco Madrid ile sözleşmesini fesheden Diego Costa'nın ismi bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. İspanyol yıldızın transferi konusunda flaş bir ayrıntı ortaya çıktı. Atletico'nun Costa ile yolları ayırırken sözleşmeye tazminat maddesi koyduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre 32 yaşındaki forvet eğer bir İspanyol kulübüne giderse 15 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle Costa'ya La Liga yolu kapanmış durumda.

Diego Costada son dakika Menajeri harekete geçti

MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

Aynı şekilde yıldız futbolcu A.Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea'ye gitmesi halinde de tazminat ödeyecek. Bu nedenle İspanyol yıldızın rotası Türkiye'ye döndü.

Diego Costa'nın menajerinin hem yüksek maaş beklentisi hem de tazminat tehlikesi olmadığı için Galatasaray ve Fenerbahçe ile temasa geçip bizzat teklifte bulunduğu öğrenildi.

Diego Costada son dakika Menajeri harekete geçti

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