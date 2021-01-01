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GeriFutbol Galatasaray'da iki ayrılık iddiası! Sözleşmeleri feshedilebilir...
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Futbol
Haber Giriş: 01.01.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da iki ayrılık iddiası! Sözleşmeleri feshedilebilir...

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Galatasaray, ara transfer döneminde radikal kararlar almayı planlıyor. Buna göre sezon başında transfer edilen o isimle birlikte iki yıldızla yolların ayrılması hedefleniyor.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yeni alacağı yabancı oyunculara yer açmak için bir yandan da bazı yabancılarla yollarını ayırmak zorunda.

Sarı kırmızılılarda ilk olarak gözden çıkarılan yabancılar Stoke City'den kiralanan Etebo ile birlikte Jesse Sekidika oldu.

Galatasarayda iki ayrılık iddiası Sözleşmeleri feshedilebilir...

DİĞER İSİM RYAN BABEL

Henüz bekleneni veremeyen Jesse Sekidika ise sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanacak.

Aslan böylelikle 2 yabancı transferi için kadrosunda yer açacak. Ayrıca Babel'e de teklif gelmesi halinde Hollanda oyuncu ile yollar ayrılacak. (Takvim)

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