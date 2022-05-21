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Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Kırmızı kart çıktı, Mert Hakan Yandaş...

#Fenerbahçe#Yeni Malatyaspor#Süper Lig
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında saha karıştı Kırmızı kart çıktı, Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'in son haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar yaşandı.

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Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in son hafta mücadelesinde gerginlik çıktı.

Mücadelenin 20. dakikasında Serdar Dursun'un kaydettiği gol, VAR uyarısı sonrasında hakem Volkan Bayarslan tarafından iptal edildi.

ÖNCE SERDAR AZİZ'E KART

Hakem Volkan Bayarslan'ın VAR monitörüne gittiği anda önüne çıkan Serdar Aziz, itirazları sonrası sarı kart gördü.

Golün iptalinin ardından sahada tansiyon yükseldi. Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a müdahalesi sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Mert Hakan ise sarı-kartla cezalandırıldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe maç biletlerinin satışa sunulmasıyla taraftarlar karşılaşmaya kısmen ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı’nda 7 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kaldı.

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Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında saha karıştı Kırmızı kart çıktı, Mert Hakan Yandaş...

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#Fenerbahçe#Yeni Malatyaspor#Süper Lig

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