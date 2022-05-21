Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Yeni Malatyaspor 0-5 Fenerbahçe (Maçın özeti)

#Süper Lig#Yeni Malatyaspor#Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor 0-5 Fenerbahçe (Maçın özeti)

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti ve sezonu ikinci sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından fotoğraflarYeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından fotoğraflar
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Malatya'da oynanan karşılaşmayı 5-0 kazanan Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor, 23. dakikada Barış Başdaş'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalırken 32. dakikada Serdar Dursun sahne aldı ve takımını öne geçirdi.

Serdar Aziz, 57. dakikada farkı 2'ye çıkarırken 75'te İrfan Can Kahveci skoru 3-0 yaptı.

Maçın 77. dakikasında Enner Valencia farkı 4 yaparken son sözü ise yine 89. dakikada Ekvadorlu golcü söyledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 73 oldu ve Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama hakkı kazandı.

Gözden Kaçmasın

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında saha karıştı Kırmızı kart çıktı, Mert Hakan Yandaş...Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında saha karıştı! Kırmızı kart çıktı, Mert Hakan Yandaş...Haberi görüntüle

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

5. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Novak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Haberin Devamı

20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Serdar Dursun’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed kornere çeldi.

20. dakikada ceza sahası içinden Mert Hakan’ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Serdar Dursun’un dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

22. dakikada hakem Volkan Bayarslan gol pozisyonunu VAR’da izleyerek faul tespit etti ve golü iptal etti.

23. dakikada oyunun durduğu anda Barış Başdaş’ın Mert Hakan Yandaş’a yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

32. dakikada sol tarafan Rossi’nin yaptığı ortada arka direkte Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed’in müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1

İkinci yarı birazdan...

 

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Philip, Campi, Hafez, Jospin, Atakan, Rahman Buğra, Mustafa, Umut, Haqi

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan, Rossi, Serdar Dursun

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Yeni Malatyaspor#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod

BAKMADAN GEÇME!

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

Cinselliğe vaktimiz yok, tüp bebek yapalım

#Sağlık
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod