Yeni Malatyaspor 0-5 Fenerbahçe (Maçın özeti)

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Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Malatya'da oynanan karşılaşmayı 5-0 kazanan Fenerbahçe, ligi ikinci sırada tamamladı.

Yeni Malatyaspor, 23. dakikada Barış Başdaş'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalırken 32. dakikada Serdar Dursun sahne aldı ve takımını öne geçirdi.

Serdar Aziz, 57. dakikada farkı 2'ye çıkarırken 75'te İrfan Can Kahveci skoru 3-0 yaptı.

Maçın 77. dakikasında Enner Valencia farkı 4 yaparken son sözü ise yine 89. dakikada Ekvadorlu golcü söyledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 73 oldu ve Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama hakkı kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

5. dakikada sağ çaprazdan İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Novak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

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20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İrfan Can’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Serdar Dursun’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed kornere çeldi.

20. dakikada ceza sahası içinden Mert Hakan’ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Serdar Dursun’un dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

22. dakikada hakem Volkan Bayarslan gol pozisyonunu VAR’da izleyerek faul tespit etti ve golü iptal etti.

23. dakikada oyunun durduğu anda Barış Başdaş’ın Mert Hakan Yandaş’a yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

32. dakikada sol tarafan Rossi’nin yaptığı ortada arka direkte Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed’in müdahalesine rağmen filelere gitti. 0-1

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Philip, Campi, Hafez, Jospin, Atakan, Rahman Buğra, Mustafa, Umut, Haqi

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan, Rossi, Serdar Dursun