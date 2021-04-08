Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçında Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gol sonrası tepkiler...

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçına iki ismin performansı ve Emre Belözoğlu'nun kararları damgasını vurdu.

Sarı-lacivertli takımın başında ikinci maçına çıkan Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında Pelkas'ı yedek kulübesinde tutma kararı aldı ve forvet arkası olarak İrfan Can Kahveci'yi görevlendirdi.

EN ÇOK TOPU KAPAN İSİM AMA...

Başakşehir'den devre arasında kadroya katılan İrfan Can Kahveci ilk yarıda takımın en çok top kapan ve en çok hatalı pas yapan ismi oldu.

GOL SONRASI TEPKİ YAĞDI

Yeni Malatyaspor'un 35. dakikada Mustafa Eskihellaç ile bulduğu golün ardından ise sarı-lacivertli taraftarlar, Bright Osayi-Samuel'i sosyal medyada eleştirdi.

Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonucunda Fofana ile hızlı atağa çıkan Yeni Malatyaspor, Mustafa ile ağları havalandırdı. Samuel'in Fofana'yı takip etmemesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Osayi Samuel'in genel performansı ve goldeki hareketiyle ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.







EMRE BELÖZOĞLU HİÇ BEKLEMEDİ

Emre Belözoğlu, devre arasında takımın en çok pas hatası yapan İrfan Can Kahveci ile performansıyla eleştirilen Bright Osayi-Samuel'i oyundan çıkardı. Belözoğlu, Pelkas ile Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna sürdü.

PELKAS SON DAKİKADA KAÇIRDI

Oyuna ikinci yarı dahil olan Pelkas, son dakikada mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Mert Hakan'ın arka direğe havalandırdığı topu Valencia kale sahasına doğru çıkarttı. Pelkas uygun durumda vuruşunu yaptı. Ama top yandan auta gitti

FENERBAHÇE'DEN İYİSİ YOK

Fenerbahçe, Malatya'da oynanan maçta 18. dakikada Enner Valencia ile golü buldu. Valencia, Süper Lig'de Aralık 2019'da Deniz Türüç'ün Rizespor'a attığı golden bu yana frikik golü atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Süper Lig'de Aralık 2019'da Deniz Türüç'ün Rizespor'a attığı golden bu yana frikik golü atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.