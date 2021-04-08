Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe (Maç özeti ve goller)

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Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golünü 17. dakikada frikikten Enner Valencia atarken Yeni Malatyaspor'un sayısını 35. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti.

Fenerbahçe Ozan Tufan ve Valencia ile iki kez direğe takılırken Valencia'nın 67'de attığı gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 90+4'te Pelkas net bir pozisyonda kale sahası önünde topu dışarı yolladı.

Son deplasman maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, böylece bu sezon ilk kez art arda iki deplasman maçında puan kaybetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 63'e, Yeni Malatyaspor ise 33'e çıkardı.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Beşiktaş: 67 puan

Fenerbahçe: 63 puan (1 maç bay geçecek)

Galatasaray: 61 puan

Trabzonspor: 57 puan (1 maç bay geçecek)

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafes, Mallan (Dk. 82 Malle), Acquah, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 87 Zeki Yavru), Fofana (Dk. 64 Ndizeye), Tetteh

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo (Dk. 77 Sosa), Ozan Tufan (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 46 Ferdi Kadıoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Pelkas) , Valencia, Samatta (Dk. 67 Thiam)

Goller: Dk. 17 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 34 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Valencia'nin arka direğe paralel vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

13. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor atağında, sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda top üsten dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın ceza yayının gerisinden hücum yönüne göre solundan kullandığı serbest vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

27. dakikada orta alandan topla hareketlenen Fofana'nın ceza yayı üzerinden yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

34. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinden topu alan Fofana, meşin yuvarlağı yaklaşık 80 metre sürdükten sonra ceza sahasında soldan bindiren Mustafa Eskihellaç'ın önüne bıraktı. Mustafa'nın gelişine vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

39. dakikada Caner'in sol kanattan açtığı yerden ortaya Hafes'in ters vuruşunda kaleci Ertaç Özbir etkili bir refleksle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

48. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Pelkas'ın vuruşunda top dışarıya gitti.

52. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

57. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı civarından arka direğe plasesinde kaleci Ertaç Özbir'in müdahale ettiği top kale direğinin üstüne çarparak kornere gitti.

88. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içinde topu önünde bulan Valencia'nın gelişine çektiği şut, Ertaç'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

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