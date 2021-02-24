Yeni devlerin geleceği için tasalanma zamanı

Basketbolumuzun geleceği mevzubahis ise, gerisi teferruattır. Ham meyveyi koparmayalım dalından ve akıllıca bir seçimle milli takıma yeni kazandırdığımız Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Şehmus Hazer ve Buğrahan Tuncer gibi gençlere yakın zamanın en önemli projesi olarak sahip çıkalım. Hani ‘eski eserleri koruma’ kurulları vardır ya; benzer bir kurulu da ‘YENi ESERLER’ için kuralım.

Tribündeki coşkusunu iftiharla izlediğim Mehmet Okur’a milli bir görev düşüyor. Hem NBA All-Star’lığına dek uzanan eşsiz deneyimini özellikle uzunlara aktarsın hem de ‘erken şöhretin şımarmadan üstesinden gelmenin’ yollarını anlatan koruyucu ve kollayıcı ağabeyleri olsun.

KENAN SiPAHi GiBi OLMASINLAR

Ve aman ne olur ‘NBA draftına nasıl girecekler?’ muhabbetine kafayı takmasınlar, burada mutlu edelim bu çocukları. Kenan Sipahi gibi, oradan oraya savurmayalım. Bugün onlardan aldığımız verimin en önemli nedeni kendi takımları, örneğin Beşiktaş’ta uzun süreler forma giymeleri, takımın başatları olmalarındandır. ‘En çok para verenin’ alamaması bu çocukları kazandırdı bize. Oyuncu menajerleri basketbolumuzun gerçeği ama lütfen onların elinde ucuz pazarlıkların malzemesi yapmayalım

bu çocukları. 2022 Avrupa Şampiyonas’ına katılma hakkını elde ettik. Yolumuz ilk defa olimpiyatlara katılma hakkını elde etmeye kadar açık. Hidayet Türkoğlu ve 12 Dev Adam Federasyonu yakalanan bu fırsatı uzun vadeli planlamayla yeniden ‘12 DEV ADAMLAŞMAYA’ dönüştürsün. Basketbolumuzun vitrini milli takımın başarısı en önemli görevleri. Gerisi gerçekten teferruat.

Basketbol adamlarının el ele vererek yeniden yapılandırdıkları BİDEV’i de (Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı) bu konuda ellerinden geleni, mütevellilerinden biri olarak, yapmaya davet ediyorum.

A milli takım basketbolumuzun her şeyidir.

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