×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERYazarlarÜnal ÖzüakUzunsuzluğun getirdiği kaçınılmaz mağlubiyet
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Uzunsuzluğun getirdiği kaçınılmaz mağlubiyet

#Anadolu Efes#Euroleague#Erdem Can

Geçtiğimiz çift maç haftasında Asvel ve Valencia karşılaşmalarını, hücumda Tyrique Jones’la pota altını kullanarak, son zamanların en iyi Larkin performansıyla kazanarak geldi Pire’ye Anadolu Efes.

Haberin Devamı

Ama 5 numara pozisyonu için beklenen transferi yapmadığından, oturmuş ve hazır bir takım olan Olympiakos’taki kariyerine müthiş başlayan Milutinov ve sırtı dönük oynayan Fall karşısına ‘boyalı alan özürlü’ çıktı. Neyse ki rakip koç Bartzokas Efes’in basketbolunu oynayarak tek uzunla oynadı maçı. Bizim top kayıplarımızı değerlendiremesine ve ritmini bulamamasına rağmen Olympiakos çizgiye giderek az farkla önde gitti devre arasına.

ERDEM CAN'IN BÜYÜK YANLIŞI

Biz ise uzunsuzluk handikabını kapatacak dış atışlarda Bryant, Clyburn ve Thompson’la yay gerisinden 27’de 7 sallayıp demir döverek geçirdik Larkin’in sıfır çektiği ilk yarıyı. İkinci devrede 10 farkı araya koyan ev sahibi pas trafiğini hızlandırarak atıp sokmaya başladı. Hücum ribaundlarını da boy farkıyla topladılar.

Haberin Devamı

Gecenin kaybedeni Erdem Can’ın yanlışı şurada; Pota altı sigortası Dunston’ı gönderdi. Bununla da kalmayıp pota altına kalıplı bir uzun almadı. Koşan takım olacaktı güya Anadolu Efes. Oysa tıknefes yürüyor.

#Anadolu Efes#Euroleague#Erdem Can
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Devler Ligi'ne üç takımla gitme hayali kuruyoruz

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Rüya gibi bir ilk yarının ardından nefesimiz bitti

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Icardi karşısında bu kadar hata yapılırsa sonuç bu

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ