Uzunsuzluğun getirdiği kaçınılmaz mağlubiyet

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Ama 5 numara pozisyonu için beklenen transferi yapmadığından, oturmuş ve hazır bir takım olan Olympiakos’taki kariyerine müthiş başlayan Milutinov ve sırtı dönük oynayan Fall karşısına ‘boyalı alan özürlü’ çıktı. Neyse ki rakip koç Bartzokas Efes’in basketbolunu oynayarak tek uzunla oynadı maçı. Bizim top kayıplarımızı değerlendiremesine ve ritmini bulamamasına rağmen Olympiakos çizgiye giderek az farkla önde gitti devre arasına.

ERDEM CAN'IN BÜYÜK YANLIŞI

Biz ise uzunsuzluk handikabını kapatacak dış atışlarda Bryant, Clyburn ve Thompson’la yay gerisinden 27’de 7 sallayıp demir döverek geçirdik Larkin’in sıfır çektiği ilk yarıyı. İkinci devrede 10 farkı araya koyan ev sahibi pas trafiğini hızlandırarak atıp sokmaya başladı. Hücum ribaundlarını da boy farkıyla topladılar.

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Gecenin kaybedeni Erdem Can’ın yanlışı şurada; Pota altı sigortası Dunston’ı gönderdi. Bununla da kalmayıp pota altına kalıplı bir uzun almadı. Koşan takım olacaktı güya Anadolu Efes. Oysa tıknefes yürüyor.