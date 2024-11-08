Eksikliği hissedilecek ancak Osimhen'in varlığı büyük lüks

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Çok iyi bir profesyonel gerçekten. Elbette çok hissedilecek yokluğu. Ancak İcardi’nin sakatlığında sırada Osimhen’in beklemesi, herhalde lig tarihi boyunca hiçbir takımın sahip olmadığı bir lüks.

Osimhen sezon sonuna kadar kalırsa, bir sakatlık-şanssızlık yaşamazsa bence tüm cephelerde 30 golü bulabilecek seviyede. Genç, dinamik, atletik, iştahlı. Lige daha önce hiç kıtasında yılın futbolcusu ödülünü alıp gelen bir santrfor olmamıştı! Çok büyük bir yıldız.

4-2-3-1’E DÖNÜŞ

Ayrıca Galatasaray artık Mauro İcardi’den faydalanamayacaksa, sezonun geri kalanında klasik 4-2-3-1 dizilişine döneceklerdir diye tahmin ediyorum. Ben zaten Galatasaray’ın Dries Mertens’siz 4-4-2’sini anlamlı bulmuyorum, Belçikalı olmadığında ikinci-üçüncü bölge bağlantısı aksıyor.

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Avrupa’da uyguladıkları 3-5- 2’de de önde çok iyi kalabalıklaşıyor ama geride çok açık veriyorlar. Zaten 3-5-2 oynanan iki karşılaşmanın sonucu 4-3 ve 3-2... Victor Osimhen sezon boyunca burada kalır ve bir sakatlık yaşamazsa, Galatasaray alışık olduğu 4-2-3-1’le devam eder mevcut çizgisine.