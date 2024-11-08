×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarUğur MELEKE
Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

Eksikliği hissedilecek ancak Osimhen'in varlığı büyük lüks

#Icardi#Galatasaray#Osimhen

Icardi son iki sezon G.Saray’ı şampiyon yapan, ligde en büyük farkı yaratanlardandı. Bu sezon da Osimhen’le ikili oynadığı maçlarda derinde pozisyon aldı, çok çalıştı, pres yaptı.

Haberin Devamı

Çok iyi bir profesyonel gerçekten. Elbette çok hissedilecek yokluğu. Ancak İcardi’nin sakatlığında sırada Osimhen’in beklemesi, herhalde lig tarihi boyunca hiçbir takımın sahip olmadığı bir lüks.

Osimhen sezon sonuna kadar kalırsa, bir sakatlık-şanssızlık yaşamazsa bence tüm cephelerde 30 golü bulabilecek seviyede. Genç, dinamik, atletik, iştahlı. Lige daha önce hiç kıtasında yılın futbolcusu ödülünü alıp gelen bir santrfor olmamıştı! Çok büyük bir yıldız.

Gözden Kaçmasınİngilizler Galatasarayı yere göğe sığdıramadı: Palyaço gösterisinde bir komedi | Tottenham hocası ders izlediİngilizler Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı: Palyaço gösterisinde bir komedi | Tottenham hocası ders izlediHaberi görüntüle

4-2-3-1’E DÖNÜŞ

Ayrıca Galatasaray artık Mauro İcardi’den faydalanamayacaksa, sezonun geri kalanında klasik 4-2-3-1 dizilişine döneceklerdir diye tahmin ediyorum. Ben zaten Galatasaray’ın Dries Mertens’siz 4-4-2’sini anlamlı bulmuyorum, Belçikalı olmadığında ikinci-üçüncü bölge bağlantısı aksıyor.

Haberin Devamı

Avrupa’da uyguladıkları 3-5- 2’de de önde çok iyi kalabalıklaşıyor ama geride çok açık veriyorlar. Zaten 3-5-2 oynanan iki karşılaşmanın sonucu 4-3 ve 3-2... Victor Osimhen sezon boyunca burada kalır ve bir sakatlık yaşamazsa, Galatasaray alışık olduğu 4-2-3-1’le devam eder mevcut çizgisine.

#Icardi#Galatasaray#Osimhen
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Bu yazı bir Okan Buruk güzellemesidir

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Maçı kim yönetti? VAR mı, hakem mi?

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI
TÜM YAZARLARIMIZ