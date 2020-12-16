Türkiye Kupası’nda 2001’lilerin gecesi

Darıca Gençlerbirliği, genç oyunculardan kurulu bir 3. Lig temsilcisi. Bütçeleri kısıtlı. Sezon başı transfer tahtaları da kapalıymış. Ender Alkan’ın belki çok yetenekli oyuncuları yok ama bir şema takımı yaratmış. Organizasyonlarına sadık, yürekli bir grup vardı 90 dakika boyunca sahada. Terim’in alternatif kadrosu bu yürekli gruba karşı aynı tutku düzeyinde değildi. Ne başlayan 11, ne de ligde oynayan asların katıldığı son yarım saat ekibinin göz doldurduğunu söylemek güç.

Takımın en isteklilerinden biri, sakatlık sonrası henüz formasını devralamayan Luyindama idi. Duran toplarda bolca kafa vurdu ve şunu düşündürdü bana ister istemez: Üçüncü sezonlarına giren Marcao ve Luyindama’nın henüz Süper Lig’de golleri yok. Oysa pekalâ her ikisinin de duran toplarda atabilecek hava hakimiyetleri var.

ÇAĞATAY DA DiKKAT ÇEKiCiYDi

Formayı zorlamak için ekstra oynamalarını bekleyeceğiniz Sekidika ve Şener yine sıradanlardı. Belhanda maça fena başlamadı ama 69’da frikiği Emre Akbaba’ya bırakmamak için alelacele bir vuruş yapması enteresan. Genç santrfor Ali Yavuz’un da en gayretlilerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç pozisyona girdi, direkten dönen bir topu var. Ali Yavuz, U19 Milli Takımının da oyuncusu. 2019’da milli formayla Ermenistan, Karadağ ve Belarus’a gol atmış. Ama dün akşam saatlerinde Bursaspor formasıyla sahada olan bir başka 2001’li Batuhan Kör daha fazla aklımızda kaldı kesinlikle. Yine Bursa’da sonradan oyuna giren 2000’li sol açık Çağatay da dikkat çekiciydi. Kupada gecenin yıldızı Bursaspor’u tebrik ederim bu vesileyle.

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