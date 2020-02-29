Sergen Yalçın'la kimlik değişti

Bugün daha spesifik bir kıyas yapma imkanımız var: İlk devredeki Rize-Antep-Başakşehir-Trabzon-Alanya maçlarının dördünde Beşiktaş, rakibinden daha az şut atmış. Şut sayısında sadece Rize’yi geçebilmiş. Ligin ikinci yarısındaysa bambaşka bir görüntü var. İlk devredeki maçta Alanya’ya karşı şutlarda 14-7 geride olan siyah beyazlılar, dün 18’e 8 üstünlük kurdular mesela. Trabzon’a karşı da 29 şut ve ceza alanında 52 dokunma ile iki kategoride de sezon rekoru kırmışlardı. Yani sergen yalçın’la değişim net: Daha fazla arayan, deneyen, iştahlı-cesur bir Beşiktaş var artık sahada.

HERKES SERGEN OLAMAZ

Ancak aynen Başakşehir ve Trabzon maçlarındaki gibi dün de ilk 85 dakikada Beşiktaş’ın temel eksiği ‘bitiricilik’ti yine. Burak’la, Boyd’la, Atiba’yla, Vida’yla net pozisyonlar yakaladılar ama o sihirli vuruşu yapamadılar penaltıya kadar. Bu noktada sergen yalçın’ın ‘futbolcuya vuruş öğretemezsiniz’ açıklamasına tam olarak katılmadığımı belirtmek zorundayım. Elbette futbolda yetenek, bir numaralı faktör. Bir futbolcuya doğuştan sahip olmadığı bazı yetenekleri sonradan enjekte etmeniz mümkün değil.

Ancak sporda birçok özellik çok tekrarla kazanılır, buna da ‘meleke’ denir. sergen yalçın özel yeteneği nedeniyle hiç frikik çalışmamış olabilir ama bir başka sporcu her gün idmanda 100 serbest atış kullanarak alışkanlık kesbeder, kas hafızası oluşturur, yani meleke kazanabilir. Elbette sergen yalçın, takımın bu sorununu 1 ayda halledemez ama Boyd’un, Güven’in, N’Koudou’nun hiç gelişmediğini görünce sezon başından beri çalışma konusunda bir eksiklik olduğu ortada.

STERLING, MESSI, OĞUZHAN, GÜVEN

Temmuz 2015’te Manchester City, sterling’i 63 milyon Euro’ya transfer ettiğinde bunun ‘yüzyılın kazığı’ olduğunu zannetmiştim. Fena halde yanılmışım. O sıralarda büyük bir koordinasyon sorunu olan, dripling içinde hızını ayarlayamayıp topu geçen, son vuruş konusunda bir felaket sayılabilecek sterling, bugün birçoklarına göre yeryüzündeki en iyi İngiliz futbolcu. En önemli değişimi de son vuruşlarda yaşadı genç adam. Yine Messi’nin de son 5 yılda frikikler konusunda nasıl ‘nirvana’ya ulaştığını hepimiz zevkle seyrediyoruz. Sakın ‘ama o Messi’ demeyin. Dünyanın en yetenekli adamının gelişmesi çok daha zordur. Esas ‘az yetenekli’nin çok yolu vardır gelişecek!

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Oğuzhan'ın Beşiktaş’ta 7 yılda cılız şutunu hiç geliştirmediğini, Güven’in bu sezonki halini filan görünce, futbolda çok tekrarın, çalışmanın öneminin altını bir kez daha çizmek istedim sanırım.

SÜPER LİG'İN DİŞ HEKİMİ ALANYA

İspanyolların güzel bir tabiri var: “Bazı deplasmanlar vardır, ne sonuç alırsanız alın, orada acı çekersiniz. Aynen diş hekimi ziyareti gibi.”

GETAFE GİBİ...

İspanya'nın bu yılki diş hekimi Getafe. Düşük bütçeli mavi beyazlılar, vizyoner teknik adamları pepe sayesinde Avrupa Ligi’nde Ajax’ı eleyip son 16 turuna çıktılar. La Liga’da da Şampiyonlar Ligi bileti kovalıyorlar. Süper Lig’in Getafe’ye benzer bir şema ve organizasyonla ‘acı garantili ev sahipliği’ sunan takımı da Alanyaspor... Zaten maç başına kalelerinde verdikleri 8,8 şut fırsatıyla, ligin bu alanda lideri konumundalar. Bu sezon Alanya’ya gelen Fenerbahçe’yi yendiler, Sivas’a, Başakşehir’e puan kaybettirdiler. Galatasaray’ı da kupadan ettiler. Dün de Beşiktaş’a zorluk çıkaracakları açıktı. Getafe’yle önemli benzerlikleri bütüncül duruşlarını hiç bozmamaları. Hatların hiç dağılmaması. Sol açığın, sağ açığın savunmada hiç uyumaması...

'KARIUS BİZLE OLMAYACAK' MESELESİ

Beşiktaş, Karius’u iki yıllığına kiraladı. Üstelik orada da kontratının sadece 1 yılı kaldı. Liverpool zaten Beşiktaş’a 8 milyonluk bir opsiyon da tanımıştı. Yani Liverpool, Karius’u istemiyor. Durum böyleyken, bitime 11 maç kala “Karius seneye bizle olmayacak” açıklaması, sanki biraz zamansız oldu. Eğer kalan 3 ayda onu kulübede oturtacaksanız, anlayabilirim. Ama oynatacağınız kaleciyi kamuoyu önünde neden incittiniz, onu pek anlayamadım.

ULUSUMUZUN BAŞI SAĞOLSUN

Çok üzgünüz. Üzüntümüzü kelimelere dökmek zor. Önceki gece aldığımız kara haber, tüm ulusumuzu derinden yaraladı. Gencecik insanları kaybettik, Allah hepsine rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Gazilerimize acil şifa diliyoruz. Bir daha bu acıları yaşamamak dileğiyle. Ulusumuzun başı sağ olsun.





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