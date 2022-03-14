Oyunlarının karşılığını alamayanların derbisi

BUGÜN oynanacak derbi mücadelesinde sahaya Süper Lig’in en fazla şut çeken iki takımı çıkıyor. Ama enteresandır, şut istatistiğinde lider olan iki ezeli rakip, puan tablosunda o seviyelerde değiller.

Süper Lig’de ilk 28 haftanın sonunda Beşiktaş ve Galatasaray 421’er şut denemesiyle zirvedeler. Ancak bu şutlardan Beşiktaş sadece 42, Galatasaray da yalnızca 37 gol çıkarabildikleri için puan cetvelindeki pozisyonları pek iç açıcı değil.

Madalyonun diğer yüzü de enteresan gerçekten: Siyah beyazlı takım, ligin ilk 28 haftasında kalesinde toplam 286 şuta izin vermiş ve bu kategoride de son sırada.

Sarı kırmızılılar da 308’le 17’nci. Yani iki takım, savunma verilerinde de gayet iyi noktadalar.

Belli ki Beşiktaş ve Galatasaray’ın bu yıl zirve yarışı yapamamalarındaki faktörlerin başında “gole çevirememe” geliyor (Ancak tabii ki tek faktör bu değil).

Beklentiler gerçekleşseydi Aslan 50, Kartal 49 gol atardı

Peki Galatasaray ve Beşiktaş’ı bu sezon yukarılarda göremememizde hangi faktörler baş rol oynadı?

Tabii ki iki ekipte de başrolde “gole çevirememe” konusu var. OPTA verilerine göre Galatasaray ilk 28 haftada 50,2 gol beklentisi yaratmış. 37 gol atmış. Beşiktaş 48,5 xG’den 42 sayı çıkarmış. İki takım da hak ettiğinden az atmış yani.

Galatasaray, Torrent döneminde oynadığı 8 lig maçında da geriye düştü. Ve hep geriden gelmek için ekstra efor sarf etmek zorunda kaldı. Yine Torrent’li Galatasaray’ın 8 maçta yediği gol sayısı 17. Aynı dönemde Galatasaray’dan daha fazla gol yiyen tek takım Hatay.

Beşiktaş hareketli oyunda etkili. Ama duran toplarda ligin en etkisiz ekiplerinden birisi. Bu sezon boyunca kornerlerden 3, frikiklerden 0 gol bulmuş siyah beyazlılar. Bu alanda Karagümrük’ten sonra ligin en kötü takımı konumundalar.

BEŞiKTAŞ TOPLU, G.SARAY TOPSUZ OYUNDA USTA

İki takımın son oynadıkları maçlara baktığımızda enteresan bir tablo ortaya çıkıyor: Beşiktaş Sivas deplasmanında oyuna neredeyse tamamıyla hükmetti. Topa büyük periyotlarla sahip oldu ve o bölümlerde golleri de buldu. Beşiktaş topa sahip olmayı ve rakip yarı alanda oynamayı ana plan olarak benimsemiş bir ekip. Zaten ligde rakip yarı sahada isabetli pas sayısında ilk 20’de üç Beşiktaşlı var: Ghezzal, Pjanic ve Josef.

G.Saray’sa Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya karşı bir topsuz oyun başyapıtı ortaya koydu. Barcelona maç boyunca topa hükmetmesine ve üçüncü bölgede oynamasına rağmen çok az sayıda net pozisyon yakalayabildi.

Süper Lig’de dominant oyunda anlamsızlaşan Berkan-Taylan orta sahası, topsuz oyunda anlam kazanıyorlar. Torrent’in de önünde cevaplaması gereken çok büyük bir soru var haliyle:

İç sahada oynuyorsunuz. Genetiğiniz topa sahip olmanızı söylüyor. Ama Barcelona’ya karşı da topsuz oyunda çok başarılı görünmüşsünüz. Bu durumda tercihiniz ne olmalı? Beşiktaş’a karşı da Barcelona’ya benzer bir strateji uygulamak mümkün olabilir mi?