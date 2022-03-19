Bu havaların kralı Pohjanpalo

Mart’ın 18’inde Rize’de yoğun kar yağışı altında oynanan, 20’de başlayıp 21:45’te bitmesi gerekirken 20:20’de start alıp 22:20’ye kadar süren zorlu bir maçtı gerçekten. Oyun, saha çizgilerini belirginleştirme maksadıyla defalarca kesildi. Gerek görüş mesafesi, gerekse topun zemindeki hareketi olağanüstü sıkıntılıydı. Asla maçı oynatma kararı alan hakem Volkan Bayarslan’ı suçlamıyorum. Zira kar seviyesi öyle bir noktadaydı ki, ne maçı iptal edecek kadar fazla, ne de rahat futbol oynanacak kadar azdı yağış! O yüzden mücadele seviyesi çok yüksek ama futbol kalitesi düşük bir maç izledik haliyle.

BİLDİĞİMİZ GİBİ DEĞİLDİ

Trabzonspor’da hem milli maç arası, hem de 15 gün sonraki Beşiktaş derbisi öncesi bir tutukluk olduğunu söyleyebiliriz belki. Hava ve saha şartları da malum. Ahmetcan, Siopis, Djaniny, Visca gibi sahada standardını koruyan oyuncular vardı ama bildiğimiz akışkanlıkları yoktu dün.

Rizespor’sa özellikle ikinci devrede çok savaştı, Bülent Korkmaz da oyuncu değişiklikleriyle müsabakanın rüzgarını ev sahibi ekip lehine çevirmeyi başardı. Bu maça, bu hava şartlarına alışık Pohjanpalo ile başlamak daha doğru olabilirdi, ama Finlandiyalı forvete müsabakanın kaderini değiştirmek için 40 dakika yetti.

GÜLÜMSETEN 2 DETAY

Bu zorlu şartlarda yüzümüzde gülümseme bırakan iki detaya değinmeden edemeyeceğim.

1- Karla kaplı zeminde müsabakanın oynanabilmesi için maç öncesi sadece stat görevlilerin değil, tribüne gelen sporseverlerin de seferber olmaları. Sahanın içinde onlarca vatandaşın imece usulüyle temizlik yapmaları ve müsabakanın 20:20’de başlamasına katkı vermeleri.

2- Cisse, 35’inci dakikada kayıp yerde oturup topu sakladığında, ahmetcan’ın nazik müdahalesi. Genelde bu tarz pozisyonlarda ayaktaki oyuncunun yerde topu saklayana karşı acımasız müdahalelerine alışığızdır. ahmetcan’ın orada rastgele tekmeler saklamak yerine, dikkatle Cisse’nin bacaklarının arasından topu kazanmak için gösterdiği çaba beni çok mutlu etti. Türk futbolu sadece harika bir stoper değil, iyi kalpli, centilmen de bir sporcu kazanıyor. Bravo Ahmetcan...