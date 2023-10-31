Beşiktaş'ın geleneği ve geleceği

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Ghezzal sakatlandığında Rashica sağa geçip Muleka ya da Rebic girebilirdi. Veya Oxlade sol açık rolüne bürünüp orta sahaya Amir veya Onana eklenebilirdi. Ama Burak Hoca hiçbirini tercih etmedi, Arda Kılıç’ı sokarak Beşiktaş geleneğini hatırlatan bir hamle yaptı sanki.

SERDAR DEVLER LİGİ'NDE

Beşiktaş geleneği demişken... 2022 yazında Beşiktaş, özkaynak üretimi stoper Serdar Saatçi’yi 1,5 milyon Euro’ya Braga’ya sattı. Sadece bir buçuk milyon euroya. Serdar şu anda Portekiz Ligi’nde zirve yarışı yapan Braga’nın as oyuncusu. Devler Ligi’nde Real Madrid, Napoli ve Union Berlin’in olduğu grupta ilk 11 çıkıyor maçlara. Beşiktaş’sa derin bir stoper sıkıntısı yaşıyor şu an. Siyah beyazlı yönetim aynı yaz, A milli sol bek Rıdvan Yılmaz’ı Rangers’a, Emirhan İlkhan’ı da Torino’ya gönderdi dörder milyona. Önceki gün Rıdvan Rangers formasıyla ilk 11 oynarken; ondan, Emirhan’dan, Serdar’dan sağlanan gelirlerle transfer edilen bazı oyuncular Beşiktaş kulübesindeydi dün: 4 milyon euro bedelle alınan Jean Onana ve 3,5 milyonluk Muleka gibi.

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YILMAZ, GÜNEŞ'TEN FARKLI

Burak Yılmaz’ın görevdeki ilk 4 maçını değerlendirmeye çalışırsak, Güneş’ten farklı şeyler yapmak istediğini söyleyebiliriz rahatlıkla.

BAHTİYAR DA GELİŞİYOR

Oxlade bu sezon ilk kez İstanbul maçında 90 dakika oynadı. Bodo ve Gaziantep önünde de ilk 11’deydi. Dün ilk golde asisti yaptı, ikincinin de içindeydi. Yine Yılmaz göreve geldikten sonra İstanbul, Galatasaray ve Gaziantep maçlarında ilk 11 oynayan Bahtiyar’da da gelişim söz konusu. Dün üretilen pozisyonlarda bu isimler başroldeydi çoğunlukla.