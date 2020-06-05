Advocaat'ı anlamak

O sırada Fenerbahçe’de Advocaat, Van Persie ve Van der Wiel gibi isimler olduğu için onların Türkiye’deki imajı etrafında gelişti sohbet. Advocaat’ın Van Persie’den çok memnun olmadığını ve sıkça yedek bıraktığını dile getirdiğimde Hollandalılar’ın yorumu şöyle olmuştu:

“Advocaat bilge bir adam. Açık sözlüdür, hatta bazen gereğinde fazla. Üstelik Van Persie’nin de büyük hayranlarındandır. Eğer o, Van Persie’yi oynatmamayı tercih ediyorsa, sporcu hatayı kendinde aramalı.”

KARŞILIK BULMADI

Fenerbahçe o gün Feyenoord’u Rotterdam’da “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratları arasında 1-0 mağlup etti. Manchester United ve Feyenoord’un bulunduğu grubu lider olarak tamamladı. Sezon sonunda görevden ayrılan Advocaat, disiplini bozan (Emenike, Van der Wiel gibi) bazı oyuncuların gönderilmesi, Salih ve Ozan gibi gençlere de mentör tutulması gerektiğini anlattı defalarca. Kendi kulübünde de, bizim yerel medyada da çok fazla karşılık bulmadı bu çağrılar.

O ÇITA AŞILAMADI

O günden sonra Fenerbahçe bir başkan, beş teknik adam değişikliği yaptı. Şampiyonluk yaşayamadı, Avrupa Ligi’nde Advocaat’ın koyduğu çıtayı geçemedi. Üstelik Advocaat’ın da şikayetlendiği birçok konuda haklı olduğunu gösterdi zaman.

FENER’DEN SION’A

Birkaç gün önce Salih Uçan’ın bir demeci üzerine aklıma geldi o günler. Salih, Advocaat’ın oyuncularını sürekli medyaya şikayet ettiğini ama bir sonraki gün antrenmanda herkese gülümsediğini söylüyordu mealen. O sezon dick Advocaat’la Old Trafford’da da bir sohbet şansı bulmuştum. Salih’ten olağanüstü umutluydum ve genç adamın 2013’teki o meşhur çıkışını anlatmış, Odesa’daki 45 dakikadan sonra ondan çok çabuk vazgeçtiğini iddia etmiştim Advocaat’a. Yanıtı benimle mezara gidecek ama Hollandalı’nın benden daha gerçekçi olduğunu söyleyebilirim özetle. O günden sonra Salih, Sion’a kiralandı. Empoli’ye transfer oldu ve şimdi Alanyaspor’da. Advocaat’sa 70’li yaşlarında birer kez daha Hollanda Milli Takımı ve Feyenoord’da çalıştı. Pandemi arasına lideri altı puan gerisinde giren Feyenoord’la 1 yıl daha kontrat uzattı deneyimli hoca.

İYİLİKLERİNİ İSTEDİ

Salih mi yoksa Advocaat mı haklı, halen bilmiyorum doğrusu. Dışarıdan bakarak da buna yüzde yüz kesinlik içeren bir yanıt vermek mümkün değil. Ama Salih’e bir saygısızlık da etmeden şöyle ifade edebilirim düşüncelerimi: Advocaat, Salih’in, Ozan’ın, Van Persie’nin babası, hatta belki de dedesi yaşındaydı çalıştıklarında. Ve sanki istediği şey, onların iyiliğiydi kabaca.

‘LİG YARIM KALIRSA NE OLACAK?’ SORUMA YANIT ALAMIYORUM

Bu sütunun dikkatli takipçileri anımsayacaklardır. İki ayrı yazıda anlatmaya çalıştım, ligle ilgili bir ‘aksi durum statüsü’nün belirlenmesi gerektiğini. Evet, lig tekrar başlıyor ama olur da bir kez daha yarım kalırsa ne olacak? Mevcut puan durumu mu tescil edilecek, yoksa sezon yok mu sayılacak? Ya da mesela 14 takım maçlarını tamamlar ama dördü tamamlayamazsa ne yapacağız?

ORTALAMA ALINABiLiR

Almanya Kulüpler Birliği 28 Mayıs’ta yaptığı toplantıda (kesinlik taşımayan) bir tavsiye kararı aldı ve birkaç takımın maçlarının eksik kalması halinde sezon içindeki puan ortalaması yoluyla tablonun tamamlanabileceğini duyurdu. İngiltere Premier Lig yönetimi de şu anda bu yöntemi benimsemiş durumda. Ama küme düşmeme mücadelesi yapan bazı kulüpler, bu yönteme tepkili

ADA’DA iTiRAZ VAR

Puan tablosundaki son 6 sıradaki ekiplerin böyle bir durumda puan ortalaması yoluyla 3 takımın küme düşürülmesinin adil olmayacağı yönünde şiddetli itirazları var. İngiltere Futbol Federasyonu da, koşullar ne olursa olsun ligin bir şekilde tamamlanacağını ve 3 takımın küme düşeceğini söylüyor şu anda. Premier Lig’de şu anda bahsedilen puan ortalaması yöntemi uygulanırsa Bournemouth, Villa ve Norwich düşüyorlar. Eğer iç saha/dış saha ortalamaları ayrı ayrı hesaplanarak puanlara eklenirse bu kez düşen Bournemouth değil West Ham oluyor.