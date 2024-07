Kovacs’ta yaptığımız büyük hatayı Dias’ta yapmayalım

Haberin Devamı

Portekizli Artur Soares Dias’ın Avusturya maçımıza atanmasının ardından Türkiye karnesine dair istatistikler, felaket tellallığı olarak sayfalara düştü. Oyuncuların ön yargıyla hakeme yaklaşmamaları adına teknik kadronun mantıklı ve dikkatli uyarılarda bulunması gerekir. Rakibimiz Avusturya, asla Dias değil! Çekya maçında her iki takımın oyuncularının kural dışı hareketlerinin, aşırı itirazların, yedek kulübesindeki abartılı durumların rekor sayıdaki kartlara zemin hazırladığını unutmamak gerekir. Bir hakem üst üste hatalı kararlarla maçın kontrolünü elinden kaçırabilir, bu tutarsız kararlarını anlamsız kartlarla düzeltmeye çalışabilir. Kovacs’ın kartları asla bu kapsamda değildi. Kontrolü kaybetmedi. Hataları elbette oldu ancak otoriter tavrından ve kural dışı hareketlere yaklaşımından taviz vermedi.

KOVACS’IN YÖNETTiĞi MAÇLAR VE KART SAYILARI

Şampiyonlar Ligi: 6 maç-33 sarı kart (Maç Başı Ortalama 5.5).

Avrupa Ligi: 2 maç-15 sarı kart (MBO 7,5).

Euro 2024 play-off: 1 maç-7 sarı kart.

Şampiyonlar Ligi elemeler: 2 maç-13 sarı kart (MBO 6,5).

Romanya Ligi: 14 maç-73 kart (MBO 5,2).

Romanya Ligi play-off/play out: 4 maç-29 sarı (MBO 7,3 kart) ve 3 kırmızı kart!

BU VERiLER NASIL GÖRÜLMEZ

Kovacs’ın bu denli aşikar ‘kartçı hakem’ istatistikleri mevcutken bunca veri görmezden gelinebilir mi? Avrupa’nın üst düzey maçlarının hepsinde mi hakem Kovacs otorite zaafiyeti yaşadı ve kartlar uçuştu? Ve buna rağmen EURO 2024’e davet edildi? Elbette hayır. Her hakemin bir yönetim mantalitesi vardır. Fransız Turpin kart cimrisidir, toleransı fazla, yöntemi farklıdır. Kovacs tam tersidir. Kart cimrisi demek bariz ihtarlık ihlallere kayıtsız kalmak demek değildir. Aynı şekilde kart bonkörü demek de her gri pozisyona kart çıkaran demek değildir. Kovacs’ın normal sürede yedek kulübeleri hariç 13 sarı-1 kırmızı kartı sayıca abartı gözükse de hatası %10’dan fazla değildir. 2 sarıdan atılan Çekyalı mı yanlış, ikaza rağmen zaman çalan Mert mi, itirazı abartan Hakan mı, Kenan’ın faulü mü, her iki takımdan yedek kulübesinden sövenler mi?

Hele ki sonuca tesir edecek kırmızı kart ve gol öncesi faul olmaması gibi kritik kararları doğruyken. Dolayısıyla oyuncuların hakemin yönetim tarzına ve hassasiyetine dikkat etmesi gerekir. Portekizli Dias’a da bakış aynı şekilde olmalı.

POLONYA-HOLLANDA MAÇINDA SEYiRCiYE BÜYÜK AYIP ETTi

Dias turnuvaya ilginç başladı. ‘İlk düdüğünde’ nezaketsizlik vardı! Turnuvanın keyifli bir ritüeli var. Maçın başlamasına 10 saniye kala tüm tribünler geri sayıma geçiyor. Futbolseverler dikkat etmemiş olabilir ama Dias, Polonya-Hollanda maçında taraftara saygısızlık ederek, geri sayımın bitmesini beklemeden düdüğünü çaldı. ‘6 maçta sıfır çektiğimiz’ istatistikleri... Seyirciye ayıbı... Gülümsemekten uzak, her daim ciddi bakışları... Hepsini birleştirip, sosyal medyanın pek sevdiği infazlara esprili katkıda bulunayım: “Nemrut suratlı uğursuz!” :)

SOARES DiAS’IN EURO 2024 KARNESi

Artur Soares Dias’ın Polonya-Hollanda maçı, turnuva ortalamasının üstünde hareketli ve keyifliydi. İki takım da oyun odaklıydı. Sadece 18 faulün yapıldığı, Weghorst’un 83’deki golüyle 2-1 Portakalların kazandığı maçı tek sarı kartla bitirdi. Birkaç kartı es geçti ancak başarılıydı. İkinci maçı, 1-1’lik Danimarka-İngiltere idi. Futbol azabı çekilen İngiltere maçlarından biriydi. Adalılar koca 90 dakikayı 5 faulle, Danimarka da sadece 13 faulle bitirdi. Buna rağmen 4 sarı kart çıktı!

BENFiCA-SPORTiNG DERBiLERiNDEN SONRA 3 AY MAÇ ALAMADI

45 yaşındaki Dias, bu sezon Olympiacos-Fiorentina Konferans Ligi finalinde düdük çaldı. Kariyerinde 24 Şampiyonlar Ligi, 30 Avrupa Ligi maçı var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda 3 maç yönetti. Avrupa Ligi’nde ise Leverkusen-West Ham çeyrek finalinde görev aldı. Ligde ise Benfica-Sporting derbilerinden çok çekti. 12 Kasım’daki ilk maçtan (7 sarı-1 kırmızı) sonra 2 ay; 6 Nisan’daki ikinci maçtan (10 sarı-1 kırmızı) sonra da 1 ay görev alamadı.

EURO 2020’de 2 maç yönetmişti. Biri, Galler ile A Milli Takımımızın maçıydı ve 2-0 kaybetmiştik. Gerek Euro 2016’da, gerek Euro 2020’de iç kavgalarımızdan ve saha dışı abukluklarımızdan kabahati hakeme yükleyecek seviyeye gelememiştik zaten.

17 yaşında hakemliğe başlayan ve 31 yaşında FiFA kokartı takan Portolu Dias, Ocak 2017’de Paços de Ferreira-Porto maçı öncesinde Maia’da antrenmana hazırlanırken Porto’nun Super Dragoes mensupları tarafından ölüm tehdidi alınca olayı polise bildirmesiyle de hatırlanır.

Türkiye-Avusturya maçı, ağzıyla kuş da tutsa muhtemelen turnuvadaki son müsabakası olacak. Hakem şansı, Dias’ın da millilerimizin de yanında olsun!