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Jude Bellingham'dan skandal hareket! Tepki çekti...

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#Euro2024#Jude Bellingham#İngiltere
Jude Bellinghamdan skandal hareket Tepki çekti...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 00:24

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Son 16 Turu'nda Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen İngiltere'de Jude Bellingham, gol sevincinde skandal bir harekete imza attı.

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Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçta Slovakya'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadelenin 90+5'inci dakikasında skora eşitliği getiren İngiltere'nin Real Madridli yıldızı Jude Bellingham, gol sevinci sırasında yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Sevinci sırasında Slovakya yedek kulübesine dönen Jude Bellingham, elini önce ağzına götürüp ardından cinsel organını işaret etti.

İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın bu hareketi, sosyal medyada tepki çekti.

Gözden Kaçmasınİngiltere 2-1 Slovakya / Maç sonucuİngiltere 2-1 Slovakya / Maç sonucuHaberi görüntüle
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#Euro2024#Jude Bellingham#İngiltere

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