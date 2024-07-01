Jude Bellingham'dan skandal hareket! Tepki çekti...

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Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçta Slovakya'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Mücadelenin 90+5'inci dakikasında skora eşitliği getiren İngiltere'nin Real Madridli yıldızı Jude Bellingham, gol sevinci sırasında yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.
Sevinci sırasında Slovakya yedek kulübesine dönen Jude Bellingham, elini önce ağzına götürüp ardından cinsel organını işaret etti.
İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın bu hareketi, sosyal medyada tepki çekti.