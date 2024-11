'Yeni Modric' Baturina, Arda Güler nedeniyle Real Madrid'i reddetti

Haberin Devamı

İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin Arda ve Endrick’i oynatmamasını dikkate alan Baturina’nın, “Ben büyük bir kulübün değişmez parçası olmak istiyorum. Yedek kalacağım bir kulübe asla gitmem” dediği ifade edildi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Baturina, bu sezon Dinamo Zagreb’de oynadığı 17 resmi maçta 2 gol attı, 7 asist yaptı.

LYON'DAKİ EKONOMİK KRİZ BEŞİKTAŞ'I DA YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Fransa Ligue 1’in köklü kulüplerinden Olympique Lyon, yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle küme düşme tehdidi de dahil olmak üzere büyük cezalarla karşı karşıya kalabilir. Kulübün sahibi olan Amerikan şirketi Eagle Football Group, son mali durumlarını dün Ligue 1’in denetleme kuruluna sundu. Borcu 500 milyon Euro’ya yükselen Olympique Lyon bu sezon için en az 100 milyon Euro gelir garanti etmek zorunda. Eğer bunu yapamazsa, Beşiktaş’ın da ilgilendiği Rayan Cherki başta olmak üzere Alexander Lacazette, Gift Orban, Georges Mikautadze, Ernest Nuamah, Said Benrahma ve Malick Fofana gibi yıldız futbolcularını satmak zorunda kalacak. Kulüp başkanı John Textor, her ne kadar 75 milyon Euro’luk girdi sözü verse de Ligue 1 denetleme kurulunu ikna edemezse Lyon, transfer yasağı ve küme düşürme dahil ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Bakarsınız bu kriz 20 milyon Euro’luk orta saha oyuncusu Rayan Cherki’nin daha düşük bir rakama Beşiktaş’a transfer olmasına vesile olur...

PREMIER LİG 2'YE BÖLÜNDÜ: MANCHESTER CITY VE DİĞERLERİ

Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 3 maçı kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Manchester City, saha dışında sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Mali usulsüzlük iddiasıyla 115 dava açılan City’nin en büyük rakipleri Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham, suçlamaların doğru olduğunun kanıtlanması halinde tazminat talep etmek için yasal işlem başlattı. Aslında bu hamle Premier Lig’de hatların netleştiğinin bir göstergesi. Manchester City cephesi, kendilerine yapılan suçlamalarda bu dört kulübün parmağı olduğunu düşünüyor. Nitekim bu yasal girişimle birlikte taşlar tam anlamıyla yerine oturmuş oldu. Hem sahada hem finansal anlamda bu dörtlüye bugüne kadar büyük üstünlük sağlayan City, hakkındaki suçlamalardan aklanabilecek mi, aklanamazsa bu dörtlüye tazminat ödemek zorunda kalacak mı? Bekleyip göreceğiz.

YILDA 2 MİLYON EURO ALAN FUTBOL YORUMCUSUNA KAPIYI GÖSTERDİLER

BBC, İngiltere tarihinin en önemli futbolcularından ve şu anda da Match of the Day (Günün Maçı) programını sunan Gary Lineker ile sezon sonunda yolları ayırmaya karar verdi. Lineker, halktan alınan lisans ücretleriyle finanse edilen kanalın yıllık 2 milyon Euro ile en çok kazanan ismi durumunda Çoğu profesyonel futbolcunun rüyalarında bile göremeyeceği bu yüksek rakam doğal olarak İngiltere’deki her vergi mükellefinde büyük rahatsızlık yaratıyordu. Hakkında çok fazla şikayet olan Lineker, geçen yıl İngiltere hükümetinin mülteci politikasını eleştiren bir yorum da yapınca ayrılık kaçınılmaz oldu. Ayrılığın diğer gerekçesi BBC yönetiminin yılda 750 milyon Euro tasarruf sağlayacak radikal kararlar alması. Bakalım Lineker’in yeni adresi neresi olacak.

MAC ALLISTER'A BİR GARİP TAZMİNAT DAVASI

Liverpool'un Arjantinli oyuncusu Alexis Mac Allister’in başı son günlerde eski sevgilisinin açtığı dava nedeniyle dertte. Geçen yıl Liverpool’a imza atmadan önce 5 yıldır birlikte olduğu Camila Mayan’ı, Ailen Cova için terk eden McAllister’a eski sevgilisi tazminat davası açtı. Mayan, Mac Allister ile birlikte yaşamak için ülkesini terk ettiği yıllar için ünlü futbolcudan tazminat istiyor. Bununla da yetinmeyen Mayan, Arjantinli yıldızın, yeni sevgilisi Cova’ya da ihanet ettiğini öne sürdü. İki tarafın uzlaşamaması üzerine mahkeme süreci başlarken, Mac Allister yaptığı açıklamada, “Artık hiçbir ilişkimiz kalmadı. ‘O kendi yolunu seçti, ben kendi yolumu. Davaya gelince, her şey mahkemede, olması gerektiği yerde, bekliyoruz” dedi.

YAMAL'A ALTIN TELEFON

Barcelonalı Raphinha, genç takım arkadaşı Lamine Yamal’a büyük bir sürpriz yaparak som altından bir iPhone telefon hediye etti. Telefon Yamal’ın tüm tercihlerine uygun olarak tasarlandı ve arkasına genç oyuncunun ismi ve forma numarası kazındı.