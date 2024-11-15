Roma'dan teklif aldı mı? Vincenzo Montella ilk kez konuştu: Bana zevk veriyor

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UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında konuştu.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri;

Yarın önemli bir maç olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki de hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Biz kendi futbolumuza odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız.

ROMA İDDİALARINA YANIT

Bunları duymak bana zevk veriyor. Bu futbolcularımızın büyük iş çıkardığını ve hocanın bile spekülasyonlara konu olduğunu gösterir. Bir ay önce de Premier Lig iddiaları vardı. Şunu bilin ki herkes buraya gelmek için can atıyor, burada bir aile gibiyiz. Öyle bir şey olduğu zaman ilk konuşacağım kişi başkanımız olur.

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BAHANEMİZ VARDI AMA...

Çok özel ve güzel sonuçlar alıyoruz geldiğimden beri. Ancak bunu futbolcularımız bu kadar istekli olmasaydı yapamazdık. En büyük gururum son İzlanda maçındaki ortamımızdı. O maçta kazanmamak için çok fazla bahanemiz vardı ama yine de kazandık. Bizim bir kimliğimiz var, beraber atak ve beraber savunma. Bizim hedefimiz her seferinde gelişerek, her seferinde daha iyisini yapmak. İzlanda maçındaki yaklaşımımız umarım devam eder. 89. dakikada önde basan oyuncularımız vardı. Aynı anlayışı devam ettirmek istiyoruz.

ULUSLAR LİGİ BİR FIRSAT

A Ligi'ne çıktığımızda en iyi takımlara karşı oynama şansımız olacak. Bunu kim istemez? Uluslar Ligi bir fırsat ve bunu kullanmak istiyoruz. Adım adım ilerleyerek önce buradaki işimize odaklanıyoruz. Dünya Kupası'ndan önce Uluslar Ligi hedefimizi düşünmeliyiz