Topla birlikte mucizeler yaratan Fransız aslanı

Haberin Devamı

G.Saray’ın Tottenham’dan Davinson Sanchez ile birlikte transfer ettiği Tanguy Ndombele, futbola Paris banliyölerinin tozlu ve sert sahalarında başladı. Çocukluktan gelen oyun aşkı, doğal yeteneği ve alışılmışın dışındaki teknik becerisi onu futbol dünyasında bambaşka bir yolculuğa taşıdı. Amatör sahalardan kurtulup daha yukarılara tırmanması çok uzun sürmedi. Pek çok yıldızın çıktığı Guingamp Akademisi ile istediği noktaya bir adım daha yaklaştı. Akademiye katıldığında hem oradaki yaşıtlarından hem sahadaki rakiplerinden 2 yaş küçüktü. Ancak gücü ve hızı onu diğerlerinden daha üstün gösteriyordu.

8 KiLO FAZLASI VARDI BU BAŞINA DERT OLDU

Guingamp’ta yetiştikten sonra Amiens’e geçen Ndombele, kilo problemi nedeniyle teknik ekibin gözüne bir türlü giremedi. O dönem kulübün direktörü John Williams, kendisiyle konuşarak vücudundaki 8 kiloluk fazlalıktan kurtulmasını istedi.

Haberin Devamı

O günden sonra kendisine bir kişisel antrenör ve beslenme uzmanı tutan Ndombele 1,5 ayda tüm fazla kilolarından kurtularak takıma geri döndü.

O dönem birlikte çalıştığı veya oynadığı kişiler yeteneklerine rağmen onun bu kadar hızla ilerleyeceğini düşünmüyordu. Amiens takımını Ligue 1’e çıkaran oyuncu oldu ve Fransa’da dev kulüplerinin 1 numaralı hedefi haline geldi.

OLYMPiQUE LYON’DA YILDIZI iYiCE PARLADI

Birbiri ardına gelen transfer tekliflerine rağmen Amiens’te kalıp kendini daha da geliştirmek isteyen Ndombele sezona o kadar iyi başladı ki, Lyon onu önce 2 milyon Euro’ya kiraladı ardından 8 milyon Euro daha ödeyerek satın aldı.

Lyon ile ikinci sezonunda özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi performansı son derece etkileyiciydi. İngiliz devi Tottenham da bu performansa kayıtsız kalamadı ve 2019’da tam 62 milyon Euro ödeyerek onu kadrosuna kattı.

EN ÇOK GÜVEN DUYDUĞU HOCA POCHETTiNO

Tottenham’a transfer olmasının en büyük sebebi teknik direktör Maurucio Pochettino oldu. “Onu dünya standartlarında bir oyuncu yapacağım” diyen Arjantinli teknik adam hakkında o dönem Ndombele şu sözleri kullanmıştı: ”Tanımlamasını yapmak zor ama insanlara nasıl dokunacağını, insanlar üzerinde iz bırakmayı biliyor. Gözlerimin içine baktı ve ‘Benimle gel, ilerleyeceğine eminim’ dedi. İmzalamak istememe neden olan bu tür küçük şeylerdi. Beni gerçekten istediğini, gerçekten benimle ilerlemek istediğini görebiliyordum.”

Haberin Devamı

MiCHAEL ESSiEN VE NGOLO KANTE iLE KARŞILAŞTIRILDI

Tanguy Ndombele’nin oyunu için söylenebilecek en net tanımlardan birinin ‘heyecan verici’ olduğunu söyleyebiliriz. Tottenham onu Paul Pogba ve Kevin De Bruyne’ye karşılık olarak transfer etmişti. Oyunun her iki yönünü de başarıyla uygulayan kusursuz bir ‘box to box’ olarak görüyorlardı. Ligue 1 istatistikleri de bunu doğrular nitelikteydi. Top sürmede yüzde 68, geçiş tamamlamada ise yüzde 86 gibi ulaşılması güç rakamlara sahipti. Lyon Başkanı onun için “Yeni Essien” derken, “Yeni Pogba” hatta “Yeni Kante” yakıştırmaları ve kıyasları bile yapılıyordu.

TNDOMBELE BiRE BiRLERDE RAKiP TANIMIYOR

Ndombele’yi yakından tanıyanlar, onun topa ilk dokunuşuyla bile fark yarattığının altını çiziyorlar. Güçlü fiziğine rağmen hızlanması ve savunmaları rahat geçmesi en önemli artılarından biri. Özellikle bire birlerde topu ondan almak son derece zor. Topu alır almaz ileri doğru oynaması rakip savunmaların çok sevmediği bir oyun tarzı. 2015-16 sezonunda Fransız futbolunun beşinci kademesinde yer alan Ndombele’nin 8 yılda geldiği nokta ne kadar büyük potansiyelli bir oyuncu olduğunun en somut göstergesi.

Haberin Devamı