Atalanta'nın Avrupa zaferinin sırrı kurt sürüsü

Haberin Devamı

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini kariyeri boyunca, genç yetenekleri ortaya çıkarması, heyecan verici hücum futbolu oynatması ve güçlü takımlara karşı kazanmasıyla büyük bir ün kazandı. Bir zamanlar aşırı riskli olarak kabul edilen 3-4-3 sistemi onunla bambaşka bir seviyeye ulaştı. Kişisel müzesinde sadece bir kupa eksikti, onu da UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen’i 3-0 gibi net bir skorla yenerek elde etti.

BERGAMO BÖYLE BİR MUCİZE BEKLEMİYORDU

Bizim futbola bakış açımıza göre iyi bir teknik direktör kupalarıyla hatırlanır. Gasperini ise bu denklemin bir parçası olmayı her zaman reddediyor. 2016’da Atalanta’nın başına geçtiğinde Bergamo şehrinde böylesi bir mucize beklenmiyordu.

'ONA KARŞI OYNAMAK DİŞÇİYE GİTMEK GİBİ'

Kariyerindeki en büyük adım olan İnter’de hiç galibiyet alamadan görevine son verilmişti. İnter’den, yönetimle aynı futbol vizyonuna sahip olmadığı için kovulmuştu. Kariyerinin en zor ve kötü anında kendisini arayan kişi Pep Guardiola oldu. Onunla tanışmak için Barcelona’daki antrenmanlarına davet ediyordu. Bu, Gasperini için her şeyin yeniden başlaması anlamına geliyordu. Hatırlayanlarınız olacaktır, Guardiola bir zamanlar antrenmanlarına davet ettiği Gasperini’nin Atalanta’sına karşı oynamanın dişçiye gitmek gibi olduğunu söylemiştir.

Haberin Devamı

TÜM İLKLERİ GASPERINI İLE YAŞADILAR

2016’da Gasperini’nin Atalanta serüvenine başlangıcı da pek parlak olmadı. İlk 5 maçın tamamını kaybetti. Ama buradaki herkes İnter’dekinin aksine onun projesine inandı. Altyapıda oynayan pek çok oyuncuyu A takımla buluşturdu. Kiralıklarla beraber yaklaşık 100 kişilik bir havuzu o kadar iyi kullandı ki, bu Atalanta için her şeyin dönüm noktası oldu. 98 golle ligin en çok gol atan takımı olmakla kalmadılar (bunu 3 yıl üst üste başardılar) Avrupa’nın en golcü 3 takımı arasına girdiler. Atalanta’yı Serie A’nın ilk dört takımından biri haline getirirken önce Avrupa Ligi’ne ardından Şampiyonlar Ligi’ne götürdü. Kulüp, tarihindeki tüm ilkleri Gian Piero Gasperini ile yaşadı.

Haberin Devamı

SOYUNMA ODASINDAKİ RESMİN HİKAYESİ

Gian Piero Gasperini’nin soyunma odasına astığı kurt sürüsü resmi aslında onun takımdan ne istediğini açıkça anlatıyor. 66 yaşındaki İtalyan teknik direktör o resmin hikayesini şöyle aktarıyor: “Önde bazı kurtlar var, bazıları ise ortada. Bir tanesi en arkada. Önde olanlar hızı ayarlıyor. Onlardan sonrakiler sürünün en güçlüleri. Bir saldırı olduğunda diğerlerini korurlar. Sürünün ortasındakiler her zaman korunur. Koruma görevi yapan 5 güçlü kurt daha var. Sondaki ise liderdir.Kimsenin sürünün gerisinde kalmamasını sağlar. Herkesi bir arada tutar ve grubu korumak için her yere koşmaya hazırdır. Kısacası lider sadece en önde olan değildir. Tüm takımı korur. İşte benim oyuncularımdan istediğim de bu.”

Haberin Devamı

MENDILIBAR'IN GEÇ GELEN SAADETİ

Kariyeri boyunca Levante, Osasuna, Valladolid, Eibar, Alaves, Sevilla gibi vasat takımları çalıştıran Jose Luis Mendilibar’ın son iki sezona kadar bir tek kupası dahi yoktu. Ancak geçen yıl Sevilla ile kazandığı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve bu sezon Olympiakos’la ulaştığı Konferans Ligi zaferi 28 yıla ulaşan teknik direktörlüğe verdiği emeklerin meyveleri oldu.

SINIRLI KAYNAKLARLA BAŞARIYA ULAŞIYOR

Odak noktası, ister hücum ister savunma olsun, her durumda iyi oynayabilen ve rekabetçi bir takım geliştirmek olan Mendilibar, pragmatik ve disiplinli yaklaşımıyla tanınıyor. Kariyerinin büyük bölümünde kupa kazanmamış olsa da, Mendilibar’ın yönettiği kulüpler üzerinde etki bıraktığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Takımlarının potansiyelini en üst düzeye çıkarma yeteneğiyle büyük saygı görüyor ve ligdeki diğer kulüplere kıyasla sınırlı kaynaklara rağmen genellikle başarıya ulaşıyor.

Haberin Devamı

EN FARKLI ÖZELLİĞİ TAKTİKSEL ESNEKLİĞİ

Onu diğerlerinden farklı kılan özelliklerinden biri de taktiksel esnekliği. Çalıştırdığı takımlarda yapıya ve oyunculara göre 4-4-2, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 sistemlerini sıkça kullanmıştır.

OLYMPIAKOS'TA DA AYNISINI YAPTI

Onun bu zengin taktiksel anlayışı, oyunun her iki yönünde de her zaman kendini fazlasıyla hissettirdi. Olympiakos döneminde de elindeki kısıtlı imkanlara rağmen birlikte hareket eden kompakt bir takım yaratmayı başardı. 63 yaşındaki teknik adamın bir diğer özelliği ise her iki kupayı kazandığında da elediği takımların Fenerbahçe olmasıydı. Geçen yıl Sevilla’nın başında iken Avrupa Ligi son 16 turunda, bu yıl da Olympiakos’la Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi zor da olsa saf dışı bıraktı ve şampiyonluklara ulaştı.