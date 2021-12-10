Efsanenin istifası böyle geldi

Çifte kupalı şampiyon kadroya yapılan Pjanic ve Batshuayi takviyeleriyle sezona son derece iddialı bir şekilde başlayan Beşiktaş, sahada tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı ve sonuçta Sergen Yalçın görevi bırakma kararı aldı. 22 bin taraftarın önünde imza atan, “En az 5 yıl

takımın başında kalır, futbolculuğunda nasıl efsane olduysa teknik direktörlükte de o kadar başarılı olur” denilen bir ismi istifaya mecbur bırakan başarısız tablonun tabii ki çok sayıda sebebi bulunuyor. Yıllardır Beşiktaş’ı takip eden biri olarak bu faktörleri koronoljik olarak şöyle sıralamak mümkün...

45 GÜN YÖNETiMDEN TELEFON BEKLEDi

1- Geçtiğimiz sezonun bitiminden sonra tam 45 gün boyunca Sergen Yalçın’ı sözleşme yenilemek için kimse aramadı. 28 Haziran’da yani sezonun açılmasına 8 gün kala ancak imza atıldı. Sergen Yalçın’ın kulağına bazı teknik adamlarla görüşüldüğü de gelmişti. İmza taraftar baskıyla zoraki atıldı.

HOCADAN ÖNCE TRANSFERLER iMZA ATTI

2- Sergen Yalçın’ın sözleşme için beklediği bu 45 günlük boşlukta yönetim, Kenan Karaman, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Alex Teixeira ile anlaşmalarını yapmış, Michy Batushayi de son anda İngiltere’den getirtilmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın verdiği transfer raporu ekonomik olarak kulübe yük olduğu ileri sürülerek gerçekleşmemişti. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Sergen Yalçın konuşmadı, sustu.

SEZON ‘SIFIR PLANLAMA’ iLE BAŞLADI

3- Oysa Sergen Yalçın stoper mevkisine Diego Godin, Mohamed Elneny, forvete ise David Ze Luiz alınması konusunda rapor sunmuştu. Hazırladığı sezon planlaması çöpe gitti. Sezona ‘sıfır planlama’ ile başlandı. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe sezon başı kampında neredeyse tam kadro çalışırken Beşiktaş, 5’i alt yapıdan 10 futbolcu ile sezon başı antrenmanlarına başladı.

O SÖYLENTiLERiN KAYNAĞI KiM?

4- Tam bu dönemde sosyal medyada ilginç paylaşımlar dolaşmaya başladı: “Sergen Yalçın antrenman sonrası hemen Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinden ayrılıyor.” Yalçın ve ekibi bu paylaşımların kasıtlı olarak yayıldığına inanıyordu. Yönetim ile teknik heyet arasındaki güven bunalımı doruk noktasına çıkmıştı. Ama iki taraf da sessizliğini koruyordu.

GENEL KAPTAN ANLAŞMAZLIĞI

5- Futbol takımının başına ‘genel kaptan’ olarak Ahmet Dursun, Mustafa Doğan gibi isimler önerildi. Sergen Yalçın, yönetimin bu teklifine “Hayır” dedi. Mircea Lucescu veya onun tarzında, ya da eski futbolculardan Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Rasim Kara gibi isimlerin getirilmesinin daha uygun olacağını söyledi. Bunun üzerine yönetim kurulu, bir genel kaptan atama projesinden vazgeçti.

ViDA VE ATiBA’YI iSTEMEMiŞTi

6- Sergen Yalçın sezon başı raporunda Domagoj Vida ve performansı düşen Atiba Hutchinson’ı kadroda düşünmüyordu. Yönetim ise bu öneriye karşı çıktı. Ama ne hikmetse bu rapor takım içine sızdırıldı. Bu arada Kevin N’Koudou kampta Sergen Yalçın’a karşı disiplinsizce davranmaya başladı. Ardından antrenmanlarda Atiba teknik ekibe “Bu kadar ağır çalışma olmaz. Çok ağır yükleme yapıyorsunuz” diyerek sakatlıkları örnek gösterdi. Teknik heyet, bazı oyuncuların sakatlıklarını bahane olarak kullandığını düşünüyordu. Sergen Yalçın, “Sezon başı kampı yapmadık, bu çalışmaları yapmak zorundayız” diyerek Atiba’yı susturdu.

YÖNETiMiN DESTEĞiNi HiSSEDEMEDi

7- Sezona bu sıkıntılarla başlayan Sergen Yalçın, isminin ve başarılarının karşılığı olarak yönetimden ‘tam destek’ bekliyordu ama bunu göremedi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ, kendisine güvendiklerini hem bizzat yüzüne hem de medyaya ifade ediyolardı. Ancak Sergen Hoca bu desteği bir türlü hissedemedi. Zaman zaman yalnız bırakıldığını dahi düşündü. Özellikle kötü sonuçların ardından bu duyguyu fazlasıyla hissetti. Burak Elmas’ın Fatih Terim’e, Ali Koç’un Vitor Pereira’ya verdiği gibi bir destek istiyordu. Böyle olduğu için de, “Hocam, kadro dışı bırakılmasını istediğin oyuncu varsa söyle, gereğini yapalım” diyen yöneticilere hiçbir zaman isim vermedi.

SIRTINDAN MI BIÇAKLANDI?

8- Bir teknik direktörün “Bu mağlubiyetin sorumluluğunu almıyorum” demesi kolay değildir. Hele hele Sergen Yalçın gibi, geçen sezon her türlü koşulda oyuncularının arkasında duran bir teknik adam söylüyorsa, altında mutlaka sağlam gerekçeler vardır. Pjanic, N’Koudou, Rosier, Alex Teixeira, Batshuayi başta olmak üzere bazı kilit oyuncuların yeterince çalışmadığı uzun süredir konuşulan bir iddiaydı. Rosier’in 4-0 kaybedilen Giresunspor maçından sonra tribünleri dolaşarak kendince göre özür dilemesinin de Sergen Yalçın’la arasındaki bağları tamamen kopardığı ifade ediliyor.