Son dakika: Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama! Şenol Güneş ve Slaven Bilic sorusuna yanıt...

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları şu şekilde:

Başkanımız zor bir süreçter yönetime talip oldu ve göreve geldi. Beşiktaş'ı toparlama adına neler yapabileceğimizi düşündük her zaman. Sergen Yalçın da Beşiktaş'ın evladı olaak, bizim planlarımız doğrultusunda doğru bir zamanda takımın başına geldi. 'Bu kulüp ayağa kalkamaz, 10 sene şampiyon olamaz' demelerine rağmen ilk sezonda iki kupa aldık, camiamızı sevindirdik. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı ekibiyle beraber.

"İYİ BİR TAKIM KURDUK AMA GELİNEN DURUM BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI"

Sezon başında çok büyük ümitler ve beklentilerle sezona başladık. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşnüyorduk. Büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de lig ve kupada hedefe yürüyecek bir takım olarak yola çıktık. Geldiğimiz noktada ne bizim ne de hocamızın beklentilerini karşılaşayan bir durum olmadı.

"SERGEN HOCA 'BEŞİKTAŞ'A DAHA FAZLA ZARAR VERMEK İSTEMİYORUM' DEDİ"

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Hem bizim hem de hocamızın yıpranması söz konusu oldu. Biz de elimizden geldiğince burada hocamıza destek olduk. 2 hafta önce de görüştük kendisiyle, güvenimizi belirttik. Devam etmesini istemiştik. O da iyi duyguyla ayrılmıştı ancak bugün Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük başkanımızla beraber.

"BEŞİKTAŞ'IN KAPISI SERGEN YALÇIN'A HEP AÇIKTIR"

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın efsane ismidir. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Beşiktaş ve Türk futbolu için çok önemli bir isim. Beşiktaş'ın kapısı kendisine asla kapanmaıştır. Öpüşüp koklaşarak, helalleşerek ayrıldık. Bazen bu süreçle yaşanmak zorunda oluyor.

SERGEN YALÇIN'IN TAZMİNATI VAR MI?

Maddi konuluk bir durum yok. Tazminat maddesi yoktu zaten sözleşmesinde. Karşılıklı anlaşarak ayrıldık zaten. Karşılıklı konuşuldu, talep hocamızdan geldi zaten. 'Daha fazla zarar vermek istemiyorum' demesi, bizlere ve taraftara karşı olan sorumluluğunu gösterir. Beşiktaş defteri kapanmamıştır hocamızın. Bizler de ayrılıp geri geldik. Beşiktaş kalıcı olandır. Hocamız da mutlaka bir gün bu kapıdan girecektir. Sergen Yalçın geçen yılki başarılarıyla hocalık anlamında kendisi ispat etmiştir. İçeride hocalarımız var. Önder Hoca var büyük ihtimalle takımın başında o olacaktır Kayseri maçında. Oyuncular da üzgün. Geçen sene iyi bir sezon geçti, başarılarla dolu. Hocamız da veda etti oyunculara, oyuncular da ona veda etti.

"YENİ HOCA ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

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Bundan sonrasıyla ilgili değerlendirmeleri yapıp takımı bu durumdan çıkarmak için gerekli adımları atacağız.Hoca anlamında planımız yoktu, bugün çalışmalara başladık. Kısa bir süre içerisinde yeni hocayı getiririz inşallah.

ŞENOL GÜNEŞ VE SLAVEN BILIC GÜNDEMDE Mİ?

Yerli - yabancı konusunda bir şey söyleyemiyorum şu anda. Sezon ortasındayız, kimler uygun, kimler projemize uyuyor. Bunlara bakacağız. İsim noktasında konuşmak doğru olmaz. Çok değerli hocalar var. Başkanımız ve şprofesyonellerimizle gereken değerlendirmeyi yapacağız. Fenerbahçe maçı öncesine yetiştirmeye çalışacağız. İsmi geçen herkes çok değerli isimler ama hiçbir isim üzerinde düşünmedik henüz.