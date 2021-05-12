Sürpriz sadece Bundesliga'da yok

Baskı altında adeta felç olmuş, sinir telleri kopmuş bir Beşiktaş vardı sahada. Karagümrük inanılmaz rahat, her zamanki paslı oyunuyla Beşiktaş’ı sinire boğuyor, koşturup yoruyordu. Yıllarca önce Sergen Yalçın, bir muhabirin “18 yaş altı iddaa oynayan gençlere ne söylemek istersin?” sorusuna, “Bundesliga’ya oynamasınlar, çok sürpriz oluyor” cevabını vermişti. Dünkü maç, Sergen’in hesabına göre bir Bundesliga sürpriziydi.

DİNGİNLİK DE DİNAMİKTİR

Beşiktaş'ı haftalardır şampiyonluk potasına koyan, F.Bahçe’nin kaybettiği sürpriz maçlar, G.Saray’ın cömertçe verdiği puanlardı. Şampiyonluk gelecekse, Sergen Yalçın’ın liderlik kabiliyetinin ötesinde büyük şansı ve rakiplerinin ikramıyla gelecek. İlk yarısı Beşiktaş baskısı altında geçen bir maç ama tek gol pozisyonu var. 45+3’te Larin kafa şutunu kalecinin üstüne göndermese, Beşiktaş soyunma odasına berabere gidecekti. Karagümrük, paslı oyunuyla ilk yarı Beşiktaş’ın kademe anlayışını 2 kez bozdu, birinde golü attı, diğerini son anda Welinton önledi.

Siyah beyazlılar, ikinci yarıyı şampiyonluk maçı gibi oynamalıydı. Gergin, stres dolu halini dingin tutmak zorundaydı. Dingilik de bir dinamiktir. Ve karmaşanın olmadığı bir hareket halidir. Beşiktaş, ikinci yarıya biraz bu niyetle başladı. 54’te Ghezzal’ın beraberlik golü, 60’ta N’Koudou’nun direkten dönen topu, Beşiktaş’ın galibiyet iştahının işaretiydi. Eric Cantona’nın “Ben belli bir takıma karşı oynamam. Yenilgiye karşı oynarım” felsefesinde Beşiktaş, yenilgiden kurtulmak için tarihi hatalar yaptı. Bütün defans güvenliğini bırakan, Vida’sı ile Welinton’ı ile disiplinsizce gol atmaya giden Beşiktaş, 10 kişi kalmış Karagümrük karşısında 80’de Borini’den ikinci golü yedi. Savunmayı bomboş bırakmak, akıl işi bir uygulama değildi. Ve Sergen de o eski günlerinden hatırladığımız o dingin havaya bir türlü bürünememişti.