Maç Beşiktaş'ın hakkıydı ama futbol 90 dakika

Ama sayısal olarak Sergen Yalçın felsefesi; sahaya 11 kişiyle çıkan takımın eksik olmadığı görüşü, Beşiktaşlı her futbolcuya bir motivasyon veriyordu. İlk yarım saatte 5 gol atabilecek Beşiktaş geniş pencereden bakarsak bu kadar cömert olmamalı gol pozisyonlarında. 16.dakikada Ghezzal’ın yarattığı ve N’Koudou’nun bitirdiği gol sonrasında şunları mırıldandım: “Ghezzal ve Rosier’in belgelerini transferin bitimine dakika kala federasyona yetiştiren motokuryelere tüm Beşiktaşlılar yatsın kalksın dua etsin.

İSTERSEN ATMA!

Bir ressamın fırçasının kıvraklığı veya bir şairin kelime oynaklığı benzeri hareketlerle sağdan kopup gelen Ghezzal herkesin gözünün pasını aldı ve N’Koudou’ya ‘istersen atma’ misali 16. asistini yaptı. Beşiktaş ligi domine ettiği eski günlerine geçen hafta dönmüştü. Bunca eksiğine rağmen yılın futbolcusu Josef’in önderliğinde sağda Ghezzal, ortada Atiba ve zorunlu 9 numara Gökhan dün Beşiktaş’ın gecesine renk katan ilk isimlerdi. Beşiktaş takım halinde başarılı bir futbol sergiledi. N’Koudou ve Ljajic biraz daha sorumluluk alabilse farkın çok daha artabileceği bir maçtı

KARTAL'IN GUIVARCH'I TÖRE

98 Dünya Kupası’nda Fransa Teknik Direktörü Aime Jacguet’nin gol atamayan santrforu Guivarch, hep kenarlara ya da geriye saklanarak sağdan ve soldan gelen Pires, Trezeguet ve Henry’ye gol yollarını açardı. Sergen’in Guivarch’ı Gökhan Töre dün topu getirişi ve bitirişiyle nefis bir gol atarak skoru 2-0’a getirdi ve maça noktayı koydu. Sergen Yalçın bu zor günlerde bir liderin verebileceği motivasyonu futbolculara çok iyi aşılamış ama bir futbol maçının 90 dakika olduğunu ve son dakikaya kadar ciddiyetten kopmamak gerektiğini futbolculara aşılayamamıştı. Ankaragücü maçında 2-0’dan maçı 2-2 bitiren Beşiktaş dün 3-0’a getirdiği maçı 1 puanla da kapayabilirdi. Beşiktaş’taki bu zaaf geride kalan 4 haftada bir şampiyonluğa mal olabilir.

JOSEF'İN YANINA GHEZZAL

Josef'i hep yılın Beşiktaşlısı görürüm ama Ghezzal’ı da artık ona çok yaklaştırıyorum. 75’te bir kontratatakta sağdan getirdiği topu çok az futbol yıldızının yapabileceği bir falsolu vuruş ile ağlara yollayınca 16. asiste 5. golü de ilave etti. Geçen hafta Cüneyt Çakır, dün Abdülkadir Bitigen... Bitigen’in 92. dakikada Larin’e ceza sahası içinde yapılan harekete penaltı düdüğü çalacak diye bekleyenler devam işaretini görünce ‘Bu işte bir iş mi var?’ sorusunu daha sık sormaya başladılar. Beşiktaş, Ankaragücü maçının bir tekrarını oynadı. Ama skor üstünlüğünün vermiş olduğu rahatlığın nelere mal olacağını bir kez daha görebilirdi. Sergen Yalçın’ın yapacağı tek şey futbolcularına bir maçın 90 dakika olduğunu ezberletmesi.