Spor yazarları artık maç sonu kültürünü köklüce değiştirmeli

Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:

KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE

Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”

KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ

Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.

Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.

BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

Maç sonrası basın toplantıları ile ilgili bir başka gözlemleri de şu: Bazı muhabir ve yazarlar soru sormaktan çok, kendi bilgi ve görüşlerini pazarlamayı düşünüyorlar. Benim şahsi görüşüm de şu: Agresif tutumlar, şova varan yargılamalar, kulüp başkanlarını istifaya davet eden yaklaşımlar, bazen haksızlık çizgisini geçiyor.

BEN NAOMI OSAKA'YI DESTEKLİYORUM AMA...

Bu tavır özellikle bazı televizyonların maç sonrası yayınladıkları tartışma programlarında teknik direktör ve sporcuları linç etmeye varan tavırlara dönüşüyor. Kendi payıma basın toplantılarının yapılması gereğine inanıyorum. Ama ünlü tenisçi Naomi Osaka’yı da çok iyi anlıyorum. Medya artık maç sonrası kültürünü gözden geçirip, sporcuların, teknik direktörlerin, kulüp yöneticilerinin mental sağlığını olumsuz etkileyecek tavırlardan kaçınmalıdır. Yani gerçek anlamda spor gazeteciliği dönemini açmak gerekiyor.

BİRÇOK SPORCU MENTAL SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Birçok sporcu medyanın negatif ve saldırgan tavrının morallerini çok olumsuz etkilediğini açıkladı. Buna karşılık “The Atletic” yazarı Kurt Streeter, medyanın kamusal görevini tam yapması için muhabirlerin sporculara ulaşabilmesinin ve bu tür basın toplantılarına çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Tartışma büyüyünce dün Türkiye’nin önde gelen bazı teknik direktörleriyle konuştum.

TÜRKİYE'DE MAÇ SONU ÇIKMAYAN TEKNİK DİREKTÖRE 150 BİN TL CEZA VAR

Tabii ki profesyonel spor dallarında ‘yayıncı kuruluş’ diye bir gerçek var. Kulüplerin yayıncı kuruluşlarla yaptıkları anlaşmalarda sporcuların ve teknik direktörlerin maç öncesi ve sonrası gazetecilerin sorularına cevap vermesi şartı da bulunuyor. Çıkmadıkları takdirde kulübe 150 bin TL ceza veriliyor.

Konuştuğum kişiler genellikle maç öncesi basın toplantılarının gereksiz olduğunu düşünüyor. Çünkü maç öncesi “Kazanmak için çıkıyoruz” cümlesinden başka bir cevap olmayacağını anlatıyorlar. Buna karşılık maç sonrası basın toplantılarının gerekli olduğu kanaatindeler. Ama onlar da negatif gazeteciliğin ve yargılamaya varan tavırların hem teknik direktörlerin hem de sporcuların mental sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu onlar da vurguluyor.