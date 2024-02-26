Trabzonspor: Bir Abdullah Avcı Takımı

Haberin Devamı

İnanması zor olsa da Trabzonspor, Adana Demirspor karşısındaki galibiyetiyle ilk defa bu sezon üç maç üst üste galip gelmeyi başardı. En az bunun kadar önemlisi, saha içerisindeki doğruların her hafta artması ve oyunun Abdullah Avcı’nın kafasındaki kurguya gitgide yakınlaşması.

Bireysel performanslarda ciddi bir ivme yakalanmış durumda. Meunier’in takıma gelişiyle özellikle Eren Elmalı, Bardhi ve Trezeguet’in formunun yükselişine tanık oluyoruz. Eren’in 25 ve 50. dakikalarda Enis Destan’ı yerden topla buluşturduğu iki pozisyonla birlikte toplam verdiği 4 şut pası, son iki sezonda ulaştığı en yüksek rakam.

Öz güven, oyun kurgusu kadar önemli. Demirspor karşısında da kornerler dışında hücumda etkili başlayamadı bordo mavililer. 21’de gelen Trezeguet golünün ardından ise 24, 25 ve 30’da üst üste pozisyonlar gördük. Bu takım, üzerindeki baskı azaldıkça daha iyi performans gösterecek. Orası net.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Hedeflerimize doğru ilerliyoruz Haberi görüntüle

EN iYi SAVUNMA PERFORMANSI

Golde ilginç nokta, Mendy’nin katkısı. Fransız’ın topu kapıp, önce iki rakibi oyundan düşürmesi, sonra da topu taşıyarak takımını hücuma kaldırması ile başladı pozisyon. Avcı açıklamalarında hep Mendy’nin oyun kurma becerisinin önemli olduğunu söylemişti. Haklı da çıktı sanıyorum. Tersini savunanlar ise orta sahada olsa aynı pozisyonların sayısının artacağını iddia edebilir.

Savunma performansı da sezonun en iyilerindendi. Hikmet Karaman’ın öğrencileri, rakip ceza sahasında sadece 10 kez topla buluşabilirken, rakip kaleyi yokladığı 13 şutun sadece 4’ü ceza sahası içindendi. Trabzonspor doğru yolda ancak hala gitmesi gereken mesafe pek kısa değil.