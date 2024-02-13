Meunier ve Eren’in oyunları referans oldu

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Trabzonspor için, kâğıt üzerinde olduğundan çok daha önemli bir 90 dakikaydı. Ligde 4 maçlık mağlubiyet serisi, Abdullah Avcı üzerindeki baskıyı artırmıştı. Sezon başından beri süregelen bazı problemler, bir türlü aşılamayacak hissiyatı vermeye başlamıştı.

SEZONUN EN iYi OYUNLARINDAN BiRi

İşte böyle bir ortamda, hayli zor bir maça çıktı bordo mavililer. Oyuncular, uzun zamandır vermeleri gereken tepkiyi Hatayspor karşısında sahaya koyarak, sezonun en iyi oyunlarından birini sergiledi. Bu oyunun referans noktası, şüphesiz bekler üzerinden okunmalı. Meunier’in kupa sonrası ligde de asistlerine devam etmesinin yanı sıra Eren Elmalı performansı gelecek için umut verici. Eren, iki maçtır Kasımpaşa günlerine selam çakıyor. Enerjisiyle, topu kaybettiği anda baskılarıyla, kenar ve merkez kullanımıyla Abdullah Avcı’ya inancını gösteren bir Trabzonspor vardı sahada. Bireysel ve kolektif performans anlamında da sezon ortalamasının çok üzerine çıktılar. Opta verilerine göre 24 şut ve 51 rakip ceza sahasında topla buluşma, bordo mavililerin 2023-2024 sezonundaki en yüksek sayıları.

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BARDHi ÖNCE ISLIK, SONRA ALKIŞ ALDI

Bardhi’nin ilk yarıda ıslıklanıp, son dakika alkışlanarak sahadan çıkması önemli. Makedon oyuncunun özgüveni o kadar yerlebir olmuş durumdaydı ki sahadaki performansını, mental olarak güçlü olmadan değerlendirmek pek mümkün değildi. Bakasetas’ın yokluğunda kendine yeni bir rol ve düzenli oynama fırsatı bulacak gibi gözüküyor. Avcı da kafasını yastığa koyduğunda hayal ettiği oyuna kendini inandırabilecek bu 90 dakikanın ardından. İnişler çıkışlar elbette olacaktır fakat sahada onun istediklerini uygulamaya çabalayan, o eforu ortaya koyan bir ekip olduğunu bildikten sonra gelişime dair bir inanç da her zaman sürdürülebilecek. Hatayspor maçının en büyük çıktısını tek kelimeyle özetleyebiliriz: Huzur.