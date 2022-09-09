Çapa demir atamadı, çıkarılacak dersler var

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Gbamin merkezde tek kalırken, çizgileri Larsen ve Trezeguet ile kullanmayı amaçladı Trabzonspor. Böylece kağıt üzerinde sağ kenar gözüken Abdülkadir’i biraz daha içeride kullanabilecek, Maxi Gomez’in arkasında 5’li bir hücum hattı oluşturabilecekti. 23-26. Dakikalar arası üç şutun dışında ilk yarı için bu planın işlediğini söylemek zor. Gbamin’in etrafında bolca alan, bek-stoperlerimiz arasına atılan toplar ve 10 kişiye karşı yenilen 2 gol.

HAMSIK GİRİNCE DEĞİŞTİ

Vicente Del Bosque, Sergio Busquets’i tanımlarken şöyle der: “Maçı izleyin, Busquets’i hiç görmezsiniz. Busquets’i izleyin, tüm maçı görürsünüz.” Bordo mavililer dün Gbamin özelinde bu pozisyonun altını dolduramadı. Hem alanı hem baskıyı iyi yönetemedi. Ne zaman ki Hamsik oyuna girdi, oyuncular birbirine yaklaştı, pas hızı arttı. Ancak bu sefer de yepyeni bir hücum hattının birbirine alışma zorlukları baş gösterdi.

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GOMEZ YALNIZ KALMAMALI

Trezeguet-Yusuf-Maxi Gomez-Umut Bozok. Son yarım saati oynayan bu ön dörtlüden üçü sahada ilk kez buluştular. Daha önce beraber süre alan Trezeguet-Umut ikilisi ise sadece Ümraniye maçının ikinci yarısında birlikte sahadaydılar. Hücum hattının beraber oynama alışkanlığı geliştikçe performansın artacağını yarım saatlik süreçte gördük. Trabzon için birkaç önemli ders daha var. Gbamin, Hamsik olmadan tek merkez oynamaz. Visca alternatifi olarak Trezeguet sağ kanatta denenir. Maxi Gomez’in yanında bir tane daha gole yakın oyuncuya ihtiyacı var, Yusuf ya da Umut gibi.