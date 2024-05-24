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Al-Musrati'den muhteşem hediye

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Muleka

İki takım için de sezonun kaderinin belirleneceği final, beklendiği üzere, günün öneminin farkında olan oyuncu ve teknik adamların enerjisiyle başladı.

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Abdullah Avcı, sezon sonuna doğru oturttuğu 11’i ile, Serdar Topraktepe ise öne Muleka’yı koyup hemen arkasında Gedson’a yer vererek Muci’yi sol kenara attığı bir denklem ile sahadaydı. Kâğıt üzerinde Beşiktaş adına en sıkıntılı eşleşme, Necip-Onuachu’ydu. Sıkıntının havadan olması beklenirken Nijeryalı, Brezilyalı Ronaldo benzeri bir solo dripling ile siyah beyazlıların savunmasını darmadağın etti. Eren Elmalı’nın kendi ceza sahası önünden verdiği pası rakip ağlarına bırakıp 13. dakikada bordo mavilileri öne geçirdi.

BEŞİKTAŞLILAR KARARLIYDI

Sezon boyunca teslim bayrağını hep erken çeken, sonra da tepki vermekte zorlanan Topraktepe’nin öğrencileri, bu defa potansiyelini sahaya yansıtmaya kararlıydı. Golün ardından Trabzonspor, ilk yarının sonuna kadar Beşiktaş kalesine gelemedi. İlk yarıyı 3, golden sonra sadece 1 rakip ceza sahasında topla buluşma ile tamamladılar. Engellenen Bardhi şutu ve gol dışında da kaleyi yokladılar bir an yoktu. Uğurcan’ın kurtarışlarıyla geçen kalan bölüm, soyunma odasına girmeden hemen önce Bardhi’nin büyük hatası ve yaptırdığı penaltıyla, skorun dengeye gelmesiyle sona erdi.

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İKİNCİ YARI MORALLİ GİRDİ

Siyah beyazlıların zaten iyi olan oyunu, golle birlikte ikinci yarıya morali de getirdi. Muleka ortaladı, Salih kafayı vurdu ve tabelada Beşiktaş üstünlüğü gördük.

TRABZON RİSKLERİ ALDI

Son yarım saat, Trabzonspor’un aldığı risklerle beraber bir tepki vermeye çabalamasıyla geçti. Artık kupanın ellerinden kaymaya başladığı son dakikalarda, ocakta gelmesine rağmen sezonun en değerli oyuncusu olan Meunier’in kafasını tamamlayan Pepe, maçı uzatmaya taşıdı diye düşünürken sahneye Al-Musrati çıktı. Libyalı, geldiğinden beri yaptığı hataları tek bir şutla unutturup, Beşiktaş’a sezonun hediyesini verdi.

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Muleka
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