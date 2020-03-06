Başkanların arzusu

Bu istek MHK tarafından o kadar hızlı benimsendi ki toplantıdan sonra başta Fenerbahçe- Galatasaray maçı olmak üzere çok ciddi maçlara genç hakemler atandı. Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Ümit Öztürk, Abdülkadir Bitigen, Ali Şansalan, Yaşar Kemal Uğurlu ve Zorbay Küçük umulmadık zor maçlarda görev aldılar. Bunlar artık dört büyük takımın değil aynı zamanda derbilerin de hakemi oldular.

KARTKOLİK HAKEMLER

Bu gençlerin devamı gelecek mi bilmiyorum. Pek umudum da yok. Nedeni mi? İzah etmeye çalışayım. Ne zaman 1. Lig’e bir göz atsam umutsuzluğa kapılıyorum. Hakemler oyuncuları adeta kılıçtan geçiriyor. Kartsız maç yöneten yok. Kartları sok çıkar cepleri yıprandı. Lütfen biraz hakem, yönetici kimliğinizi kullanın. Olayları olmadan önce görme yeteneğinizi geliştirin. Olay oluyor kart çıkıyor, olay oluyor kart çıkıyor buna da başarılı hakemlik sanıyorlar. Bir kere de olay olmadan tedbir alın. Süper Lig hakem eğitimlerinde 44 hakem aynı dersi dinliyorlar, aynı görüntüleri izliyorlar ancak tecrübeleri, yetenekleri homojen olmayan hakemler iç içe oldukları için sahada ki yönetimsel beceriler değişiklik arz ediyor. Alt liglerde kan gövdeyi götürüyor. Eğitimci de bezgin. Sorun Jaap Uilenberg’e derhal klasmanları ayırın der. Haklı da. Yirmi kişiye ders anlatmak başka 40 kişiye ders anlatmak başka. Bence bu kalabalığa ders değil ancak dert anlatılır.

HAKEM DEĞİŞİM PROJESİ

Geçen hafta yazdığım “Balkan Ülkeleri Hakem Değişim Projesi” umduğumdan çok daha fazla ses getirdi. Futbolun bütün paydaşlarından destek gördü. Buradan Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp başkana seslenmek istiyorum. Radikal bir karar verin ve bu kısır döngüden bizi kurtarın. Her sene aynı şeyi deneyip değişik sonuç beklemekten bıktık. Siz bıkmadınız mı? Etrafınız da ki muhafazakâr klişeleri dinlemeyin lütfen. Bir yenilik bir rüzgâr getirin Türk hakemliğine.

IFAB MODA OLDU

“CAMBAZA bak” misali “Kural hatası yapıldı” diye taraftarı oyalamak moda oldu ya millet bu sayede konunun otoritesi sandığı IFAB’ı öğrendi. Ya da öğrendiğini sanıyor. Hazır bunlar yeni toplanmışken (29 Şubat) size biraz bilgi vereyim;

Kurulda daimi personel olarak hepi topu 5 kişi çalışır. Dişe dokunur bir genel sekreterleri vardır bir de teknik direktörleri (Lucas Brud - David Elleray).

Buraya yazılan kural hatası itirazlarına ancak vakti varsa teknik direktör cevap verir. O da genel prensiplerden bahseder ve her zaman “Hakemin kararları nihaidir, değişmez” der. Yani hep hakemi destekler.

KURAL HATASI İLE UĞRAŞMAZ

Bİr de sekiz üyeli genel kurulları vardır. Yılda iki kez toplanırlar. Yeni oyun kurallarını veya mevcutlara yapılacak değişikliklere karar verirler. Bu toplantıda oy hakkı olan dört ülke vardır (İngiltere, İrlanda, Galler ve İskoçya). Dünyanın diğer ülkelerini de FIFA’nın belirledi dört kişi temsil eder. Toplam sekiz oy vardır ve dörtte üç oy değişiklik için yeterlidir. Üzgünüm ama bu genel kurul “kural hatası” deliliği ile uğraşmaz. Necip Türk fanatikleri sanıyor ki IFAB oturmuş; “Ülkelerden kural itirazı gelse de bir güzel cevaplasak” diyorlar. Dünyada 200 ülke olsa her biri yılda iki itiraz gönderse 400 olur. IFAB’ın işi kendini ve kulübünü rezil eden delilerle uğraşmak değildir.

İŞLERİ KAFA KARIŞTIRMAK

Son IFAB toplantısında ne kararlar çıktı? Dişe dokunan hiç bir şey çıkmadı. Yediler, içtiler dağıldılar. Çıkan kararlar (abartmıyorum!): Ofsaytı biraz daha karıştırmak için çalışmalar devam edecek Elle oynamalarla ilgili kafa karışıklığı hızlandırılacak, omuzdu, koldu derken hakemler daha fazla perişan edilecek.





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