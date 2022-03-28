O tweet yüzünden gitti

Burak Elmas ve yönetimi, G.Saray’da yönetsel olarak ibra edilmedi... Camiada zaten uzun süredir gündemde olan ‘ibrasızlık’ görüşü resmiyet kazandı. Bir anlamda malumun ilanı oldu. 9 ay görevde kalan başkan Burak Elmas’ın bu sonla karşılaşmasının birçok nedeni, sebebi var elbette.

İbrasızlığın gerekçesi olarak birçok konu sayılabilir. Ancak toplantıda yaşananları da göz önüne alırsak en önemli neden Işıtan Gün! Yönetim Kurulu üyesi Işıtan Gün’ün ortaya çıkan tweet’leri bir anlamda başkan Burak Elmas ile yönetiminin bu sonuçla karşılaşmasında büyük rol oynadı.

KRİZ YÖNETİLEMEDİ

Işıtan Gün’ün bu paylaşımlarına karşın Galatasaray’daki görevine devam etmesi, başkan Elmas’ın herhangi bir aksiyon almaması genel kurul üyelerinin en çok tepki gösterdiği nokta oldu. Hele ki kadın üyeler...

Başkan Burak Elmas bu krizi kritik toplantıda da iyi yönetemedi. Ortaya çıkan tweet’lere karşın Işıtan Gün’ü görevden almayan Elmas, toplantıda da yöneticisini ‘koruyan bir tavır’ sergileyerek tepki çekti.

Genel kurul üyesi Begüm Özkan'ın, Işıtan Gün'e gösterdiği tepki, yaptığı konuşma salondan büyük destek aldı.

SAHİPLENDİ TEPKİ ÇEKTİ

Özkan’ın konuşmasının hemen ardından stratejik hataya imza atan Elmas, genel kurulun tansiyonunu düşürmek ve eleştirilere hak vermek yerine “Işıtan Gün’e yapılan bu suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek tepkilerin hedefindeki ismi koruyan bir sahiplenen tavır sergiledi. Bu da kendisine karşı oluşan geniş cepheyi zirveye ulaştırdı. Elmas açıklamaları ile daha uzlaşmacı bir yaklaşımda bulunabilirdi.