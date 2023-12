Yasin Çakmak'tan Beşiktaş galibiyeti sonrası Fenerbahçe yorumu! 'Zico dönemindeki gibi aile ortamı var! Samet Akaydin...'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu’nda karşılaştığı Beşiktaş’ı Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski’nin golleriyle 3-1 yendi.

40 puana ulaşan ve averajla Galatasaray’dan liderliği geri alan sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak taraftarını sevindirdi.

Fenerbahçe’de, teknik direktör Arthur Zico ve Luis Aragones dönemlerinde savunmada görev yapan eski futbolcu Yasin Çakmak, dünkü derbiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Çakmak, Zico döneminde olduğu gibi Fenerbahçe’de bir aile ortamının olduğunu vurguladı.

FENERBAHÇE’NİN ESKİ MİLLİ FUTBOLCUSU YASİN ÇAKMAK’IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“NORDSJAELLAND MAĞLUBİYETİ, FENERBAHÇE’YE EKSTRA BİR MOTİVASYON OLARAK DÖNDÜ”

Fenerbahçe ve Galatasaray, uzun süredir bu ligin üzerinde bir takım olduklarını kanıtlamıştı. Fenerbahçe’nin Avrupa’da aldığı mağlubiyet sonrası insanlar takımda ciddi sıkıntıların olduğunu düşünmüş olabilir. Ben Nordsjaelland mağlubiyetinin Fenerbahçe’ye ekstra bir motivasyon olarak döneceğini düşünüyordum. Bunu da zaten görmüş olduk. Beşiktaş’ın bu sene yaşadığı sorunları hepimiz görüyorduk. Bu sıkıntılar zaten sahaya da yansıyordu. Beşiktaş’ın bu sene seyircisiyle istediği gibi buluşamaması ciddi sıkıntılar yaratmıştı. 2 teknik direktör değişikliği, Beşiktaş’ın ciddi sorunlara gireceğini gösteriyordu.

Haberin Devamı

“FENERBAHÇE’DE, ZİCO DÖNEMİNDEKİ GİBİ BİR AİLE ORTAMI VAR”

Fenerbahçe, bu sene gerçekten inanılmaz bir oyuncu kalitesiyle beraber özellikle hücumda gayet üst düzey oyunculara sahip. Başkan Ali Koç, bu sene doğru transferler yaptığını gösterdi. Fenerbahçe’de gerçekten oynayabilecek oyuncular transfer edildi. Bunu da sahada görmüş olduk. İsmail Hoca’yla beraber bir aile ortamının kurulduğunu hem sahada hem de saha dışında gördük. İsmail Hoca’yla oyuncular arasında futbolcu-antrenör ilişkisi değil de, baba-oğul veya abi-kardeş ilişkisi var. Takımda gayet güzel bir aile ortamı yakalanmış durumda. Zaten futbolda başarıyı bu şekilde yakalarsanız. Biz, Zico döneminde de bu şekildeydik. Bizim dönemimizdeki gibi bir aile ortamı şu anda yakalanmış durumda.

Haberin Devamı

“FENERBAHÇE’NİN, BU YIL SONUNDA FERDİ’Yİ TUTAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Fenerbahçe’yi, sahada ciddi anlamda mücadele eden, fizik olarak da gayet başarılı bir takım olarak görüyorum. Özellikle bireysel anlamda kaliteli oyunculara sahip. Ferdi Kadıoğlu’nun maşallahı var. Ferdi, 2 yıldır inanılmaz özgüvenli bir performans gösteriyor. Aldığı darbelere rağmen sakin ve karakter olarak da mükemmel bir oyuncu. Dün de Beşiktaş maçında çok güzel işler yaptı. Fizik olarak da inanılmaz durumda. Fenerbahçe’nin, bu yıl sonunda Ferdi’yi tutamayacağını düşünüyorum. Fred, dün özellikle ilk yarıda üstün bir performans sergiledi. Dzeko’nun geldiği günden beri ilk defa bu kadar önemli işler yaptığını gördüm. Dzeko, özellikle de Fenerbahçe’nin öne çıkmasında, top tutmasında ve oyunu yönlendirmesinde tam bir lider olarak görev yaptı.

Haberin Devamı

“DJIKU’NUN DÖNÜŞÜYLE SAVUNMADAKİ O DENGE BİR ANDA KURULMAYA BAŞLANDI”

Fenerbahçe, bu sene takım olarak inanmış durumda ve çok iyi bir performans sergiliyorlar. İnanmışlık ve aile ortamını ben bu sene takımda gördüm. Sürekli beraber oynayan iki stoperin ve Fred’in aynı anda sakatlanmasıyla Fenerbahçe, sendeleme dönemi yaşadı fakat bu gayet normaldi. Samet-Oosterwolde ikilisinin oynamasıyla o dönem sorunların yaşanacağı belliydi. Samet-Oosterwolde’nin beraber oynamaya alışması süreç aldı. Lig, uzun bir maraton olduğu için böyle durumlar olacak, aksamalar yaşanacaktır. Fenerbahçe, bu durumu en kısa sürede toparladı. Djiku’nun da dün dönüşüyle savunmadaki o denge bir anda kurulmaya başlandı.

Haberin Devamı

“SAMET, KÖTÜ BİR OYUNCU DEĞİL. YAPTIĞI HATALARA TAKILIP KALMAMALI”

Biz de bu tarz durumları çok yaşadık ama Samet, yaptığı hatalarda takılıp kalıyor. Yaşadığı sorunu orada bırakmıyor. Futbol hatalar oyunudur, elbette bu hatalar olacaktır. O hatayı bir daha yapmamak için çalışmalı ve mücadele etmeli. Mesela dün Djiku da hata yaptı. Djiku, pası erken verebilse o pozisyon belki de hiç yaşanmayacaktı. Taraftarlardan da tepki aldığından dolayı Samet’in durumunu gayet normal karşılıyorum. Fenerbahçe taraftarına kendini sevdirmek zordur. Yaşayarak bunları tecrübe edecektir. Samet, kötü bir oyuncu değil. Sonuçta milli takımda da oynayan ve orada da iyi işler yapan bir oyuncu. Önemli olan Samet’in, hatalarına takılıp kalmamasıdır. Samet’in, bunları artık kafasından silmesi gerekiyor. Sonuçta Fenerbahçe, büyük bir camia. Burada her zaman kazanmak zorundasın. Kazanamasan bile iyi oynamak ve güzel mücadele etmek zorundasın. Fenerbahçe taraftarı, her zaman bunu bekler. Ama koşmayan ve mücadele etmeyen oyuncuya da her zaman tepkisini gösterir. Samet, maçtan sonra yaptığı hataları izleyip bunları en asgari düzeye indirmesi lazım. Böyle yaparak önüne bakması gerekiyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'de Samet Akaydin cezalı duruma düştü Haberi görüntüle

“FENERBAHÇE, OYNAYAN VE OYNAMAYAN OYUNCULARIYLA KENETLENMİŞ DURUMDA”

Fenerbahçe’de sürekli oynayan bir oyuncu değildim. Önümde Edu ve Lugano gibi iki yabancı oyuncu vardı. Bizim dönemimizde ister istemez yabancı oyunculara daha bir öncelik tanınıyordu. Oynamadığımız dönemde bile teknik direktör Zico’ya inanılmaz bir saygı ve sevgimiz vardı. İşte bu ortamı yakaladığınız takdirde başarı kaçınılmazdır. Eninde sonunda o başarıyı elde edersiniz. Şimdi Fenerbahçe’de onu görüyorum. Tüm takım, oynayan ve oynamayan oyuncularla beraber kenetlenmiş durumda. Fenerbahçe’nin, bu yıl başarılı olacağına inanıyorum. Bunu zaten gösteriyorlar. Fenerbahçe, en rahat futbolunu bu yıl oynuyor ve çok rahat bir şekilde kaleye gidebiliyor. Mesela dünkü maçta son vuruşlarda ve paslarda biraz daha dikkatli olsalardı tarihi bir fark da olabilirdi. Bunu Beşiktaş’ı küçümsemek için söylemiyorum. Baktığınızda Beşiktaş, bireysel olarak iyi oyunculara sahip ama işler kötü gidince bazı şeyleri sahaya yansıtamazsınız. Ciddi şekilde sakat oyuncuları vardı. Beşiktaş, şu an psikolojik olarak bazı şeyleri aşmak zorunda. Oyuncu kalitesi olarak Beşiktaş’ın kötü bir takım olduğunu söyleyemem. Fenerbahçe, aile ortamını yakaladığı için oyuncuların saha içinde diyalogları gerçekten on numara. Bu da ister istemez başarıyı getirecektir. Fenerbahçe, bu sene farkını ortaya koydu.