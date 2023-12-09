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Fenerbahçe'de Samet Akaydin cezalı duruma düştü

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Beşiktaş
Fenerbahçede Samet Akaydin cezalı duruma düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 20:06

Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin, Konyaspor maçında görev alamayacak.

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Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayan derbi maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Mücadelenin 21'inci dakikasında Cenk Tosun, Samet Akaydin'in ceza sahasındaki müdahalesiyle yerde kaldı.

Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterirken Samet de sarı kart gördü.

Derbi maç öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alan Samet Akaydin, cezalı duruma düştü.

Samet, ligin 16’ncı haftasında 17 Aralık Pazar günü oynanacak Konyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

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#Fenerbahçe#Samet Akaydin#Beşiktaş

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