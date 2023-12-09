Fenerbahçe'de Samet Akaydin cezalı duruma düştü

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Süper Lig’in 15’inci haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayan derbi maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.
Mücadelenin 21'inci dakikasında Cenk Tosun, Samet Akaydin'in ceza sahasındaki müdahalesiyle yerde kaldı.
Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterirken Samet de sarı kart gördü.
Derbi maç öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alan Samet Akaydin, cezalı duruma düştü.
Samet, ligin 16’ncı haftasında 17 Aralık Pazar günü oynanacak Konyaspor mücadelesinde yer alamayacak.