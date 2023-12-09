Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçında çifte sakatlık şoku!

Haberin Devamı

Süper Lig 15. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Umut Meraş sakatlıkları sebebiyle maça devam edemedi.

Gedson, 39. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı. İlk yarı sonunda sakatlanan Umut Meraş ise oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlılar, değişikliği devrede yapmak için kalan 3 dakikayı 10 kişi oynadı. İkinci yarının başında Umut Meraş'ın yerine Tayfur Bingöl oyuna girdi.

Beşiktaş, ezeli rakibinin karşısına hali hazırda çok sayıda eksikle çıkmıştı.