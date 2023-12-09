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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçında çifte sakatlık şoku!

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Süper Lig
Beşiktaşta Fenerbahçe maçında çifte sakatlık şoku
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2023 19:57

Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta iki sakatlık şoku yaşandı.

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Süper Lig 15. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Umut Meraş sakatlıkları sebebiyle maça devam edemedi.

Gedson, 39. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı. İlk yarı sonunda sakatlanan Umut Meraş ise oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlılar, değişikliği devrede yapmak için kalan 3 dakikayı 10 kişi oynadı. İkinci yarının başında Umut Meraş'ın yerine Tayfur Bingöl oyuna girdi.

Beşiktaş, ezeli rakibinin karşısına hali hazırda çok sayıda eksikle çıkmıştı.

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Süper Lig

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