Wilfried Zaha'nın Manchester United kariyerini David Moyes’un Lauren bitirdi! Menajerliğini yapan ağabeyi çete lideriydi

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Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, 2013 yılının Ocak ayında 12 milyon Euro karşılığında Crystal Palace’tan Manchester United’a transfer oldu. Efsane teknik direktör Alex Ferguson’un emekli olmadan önce kulübe son hediyesiydi. Henüz 19 yaşındaydı ve kendisinden Cristiano Ronaldo etkisi yaratması bekleniyordu. Ancak United ile sadece 4 maça çıkabildi. Ada basınına göre teknik direktör David Moyes, Zaha’yı kızı Lauren ile birlikte yatakta yakaladı. Ve bu yaşananların ardından onu gözden çıkardı.

ÇIKAN DEDiKODUYU YALANLAMAMI MANU YÖNETiMi ELEŞTiRDi

2020 yılında Rio Ferdinand’ın YouTube programına çıkan Zaha, “David Moyes’un kızıyla birlikte olduğum iddiası yüzünden takımdan gönderildim” itirafında bulundu. Yaşadıklarını anlatan Zaha, “Kulüp bana hiçbir şekilde yol göstermedi. Bu durumla nasıl baş etmem gerektiğini bilemiyordum. Ben de bu dedikoduyu sosyal medya hesabımdan yalanlama yolunu seçtim. Daha sonra bunu yaptığım için kulüp yönetimi tarafından eleştirildim. Bu nedenle takımdan uzaklaştırıldım. Hala bu dedikoduya inananlar var. Üstelik Moyes’un kızıyla hiç tanışmamış olmama rağmen” ifadelerini kullandı.

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MENAJERLiĞiNi YAPAN AĞABEYi ÇETE LiDERiYDi

8 kardeşinin en küçüğü olan Zaha’nın şimdilerde menajerliğini yapan ağabeyi Herve, DSN (Don’t Say Nothing-Hiçbir şey söyleme) adlı bir çetenin generallerinden yani liderlerinden biriydi. 2007’den beri Londra’nın güneyindeki bıçaklı-silahlı saldırılardan ve soygunlardan sorumlu olan Herve, girdikleri bir çete savaşı sırasında Zaha’nın çocukluk arkadaşlarından birinin ölümüne sebep oldu. Defalarca hapse girse de Herve ya da sokakta bilinen adıyla Zeltor kefaletlerle ya da denetimli serbestlikle çıkmayı başardı.

GENÇLERi KAZANMAK iÇiN RAPÇi STORMZY iLE CROYDON KULÜBÜ’NÜ SATIN ALDILAR

Büyüdükten sonra da çevresine yardım eden Zaha çeteden çıkıp yeni bir sayfa açmak isteyenlere de destek olmasıyla biliniyor. Hatta Wilfried Zaha ve rapçi Stormzy, AFC Croydon’u satın almak için bir anlaşma imzaladılar. Her ikisi de Güney Londra’da büyüyen ve İngiliz futbolunun 9. kademesinde yarışan kulübü satın alan ikili bu sayede Afrika’dan gelen gençleri futbola kazandırmayı planlıyor. Geçen yıl Stormzy, genç siyahların saha dışında rol almalarına yardımcı olarak spordaki çeşitliliği artırmak için Adidas ile bir futbol programı başlatmıştı.

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KARiYERi BOYUNCA MAAŞININ EN AZ YÜZDE 10’U HAYIR KURUMLARINA GiTTi

Zaha da kendi hayır kurumu ve bir akademi aracılığıyla bölgedeki topluluk projelerine uzun süreden beri destek veriyordu. Kariyeri boyunca maaşının en az yüzde 10’unu hayır kurumuna bağışlayan Zaha, kız kardeşinin kurduğu yetimhanenin yanı sıra Güney Londra’da kurduğu futbol akademisi ile gençlerin hayatına dokunuyor. Ayrıca kurduğu Zaha Vakfı ile de Fildişi Sahili’ndeki bölgelerin ve toplulukların gelişimini teşvik etmeye ve geliştirmeye yardımcı oluyor.

iDOLÜ HER ZAMAN DiDiER DROGBA OLDU

Zaha için eski G.Saraylı Drogba ayrı bir yer tutuyor. Onu her zaman kendisine rol model alan Zaha, çocukken Chelsea maçlarını kaçırmadan izliyordu. Fildişi Sahilli vatandaşının ligde bu kadar hakimiyet kurabilmesi onda büyük bir hayranlık yarattı. 2017’de bir röportajda Drogba için “O, kelimenin tam anlamıyla bir canavardı. Savunmacılar onunla başa çıkamadı. Birini uzak tutarken aynı zamanda döner ve bir şekilde içeri kıvrılırdı. O farklı bir sınıftı” değerlendirmesinde bulundu

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DSN, LONDRA’NIN EN SERT ÇETELERi ARASINDA ÖN SAFLARDA YER ALIYORDU

The Mirror 2013’te yaptığı bir haberde Herve Zaha’nın liderlerinden biri olan DSN’nin Londra’daki çatışmalarda ölümcül sonuçları göze alan 400 çeteden biri olduğunun altını çizmişti. 60 kişiden olan ve sert bir çete tanımı yapılan DSN’nin ciddi suç ve şiddet olaylarına karıştığının altı çizilmişti. Bunun yanı sıra çete üyelerinin uyuşturucu ticaretinin %16’sına, bıçaklamaların %20’sine, adam öldürmelerin %50’sine ve tecavüzlerin %14’üne karıştığı öne sürülmüştü.

BABASI OLMASAYDI O DA GANGSTER OLACAKTI

Ağabeyi Herve’nin aksine Wilfried Zaha babası sayesinde futbola tutundu. Onun yeteneğini fark eden babası çetelerden uzak kalıp futbol oynaması için 17 yaşına kadar akşam saat 18.00’den sonra dışarı çıkmasını yasakladı. Zaha bu durumu şu sözlerle ifade etmişti: “Erken yaşlardan itibaren katı ebeveynlerim vardı. Şimdiye kadarki en erken sokağa çıkma yasağını yaşadım. Akşam 6 ve akşam 7’ydi. Ve ben 17 yaşındaydım. Herkes eğlenirken çok canımı yakıyordu ama ben daha büyük resme odaklanırdım. Annem ve babam bana öğüt veriyorlardı. Babam bunu ne kadar istediğimi biliyordu.”

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