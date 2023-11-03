Wilfried Zaha: Yavaş yavaş kendime geliyorum

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Galatasaraylı futbolcular Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Kaan Ayhan, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Muslera'nın sakatlığı sonrası oyuna giren Günay Güvenç, görevinin her zaman hazır durumda olmak olduğunu kaydederken "Muslera'ya geçmiş olsun. Sakatlığı tam olarak ne bilmiyorum. Yanına uğradım ama detaylı konuşmadım, buraya geldim. Oyundan çıktıysa vardır nedeni. Allah şifalar versin. Benim de görevim hazır olmak. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Bu geçmişte gösterdim. Burada ve bu seviyelerde göstermek istiyorum. Çok yoğun fikstürden geçiyoruz, bacaklar yorgun. Yorgunken karar vermek daha zor oluyor. Futbol oynayanlar bilir. Kazanmak önemli. Şimdi Bayern Münih maçına hazırlanıyorum. Muslera'nın durumuna bakacağız, ben de konsantre olacağım. Kim oynarsa oynasın, önemli olan kazanmak." diye konuştu.

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"BENDEN ÇOK FAZLA BEKLENTİ VAR"

Kendinden beklentilerin fazla olduğunu söyleyen Wilfried Zaha, "Goller attım mutluyum ama adaptasyon sürecindeyim. Benden çok fazla beklenti var. Her şey yeni. Hazırlık dönemi geçirmeden geldim ve uzun bir sakatlık yaşadım. Yavaş yavaş kendime geliyorum." dedi.

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"BASİT GOLLER YİYORUZ"

Basit goller yediklerini söyleyen Kaan Ayhan ise "Çok basit bir gol yediğimizi düşünüyorum. Duran toplarda rakiplerimize daha az şans vermek istiyoruz. Torreira ile sahada birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Ben de ona ayak uydurmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam eder." açıklamasını yaptı.