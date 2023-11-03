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Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlandı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fernando Muslera#Süper Lig
Galatasarayda Fernando Muslera sakatlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 21:28

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta Fernando Muslera sakatlandı.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da Fernando Muslera oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 58. dakikasında gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın vuruşunu engellemeye çalışan Muslera, sakatlık yaşadı.

Galatasaray'da sakatlanan Fernando Muslera oyuna devam edemedi.

Uruguaylı kalecinin yerine Günay Güvenç oyuna dahil oldu.

Fernando Muslera'nın çıkmasının ardından kaptanlık pazubendini Kerem Aktürkoğlu taktı.

Yayıncı kuruluşun geçtiği bilgiye göre; Fernando Muslera hastaneye gitmedi, tedavisi stadyumda sürdü.

Galatasarayda Fernando Muslera sakatlandı

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Süper Lig

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