Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlandı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da Fernando Muslera oyuna devam edemedi.
Müsabakanın 58. dakikasında gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın vuruşunu engellemeye çalışan Muslera, sakatlık yaşadı.
Galatasaray'da sakatlanan Fernando Muslera oyuna devam edemedi.
Uruguaylı kalecinin yerine Günay Güvenç oyuna dahil oldu.
Fernando Muslera'nın çıkmasının ardından kaptanlık pazubendini Kerem Aktürkoğlu taktı.
Yayıncı kuruluşun geçtiği bilgiye göre; Fernando Muslera hastaneye gitmedi, tedavisi stadyumda sürdü.