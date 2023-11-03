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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Muslera ve Bayern Münih maçı açıklaması

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruktan Muslera ve Bayern Münih maçı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 22:46

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İlk yarıyla ikinci yarı arasındaki oyun farkıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "İlk yarılarla, ikinci yarılar arasındaki farkı konuştuk. İlk yarıda daha iyiydik. Belki bir tane bireysel pozisyon ve kenar ortada vardı. Onun dışında oyun istediğimiz gibi gitti. Ancak ikinci yarı... Oyuncularımdan hissediyorum ama memnun değilim. 'Üç gün sonra maç var, tempomuzu yükseltmeyelim. Maçı böyle götürelim' psikolojisi bize iyi gelmiyor. 2-0'da rahatladık ama çok erken 2-1 oldu. Kasımpaşa güç buldu. Oyuna giren oyuncularımdan beklentim bunun daha üstünden. Hepsinden değil ama daha hareketli olmaları yönünde beklentim vardı." dedi.

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"RÖNTGEN SONRASI BELLİ OLACAK"

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Maçta sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bırakan Muslera hakkında konuşan Okan Buruk: "Muslera ile ilgili Yener İnce'ye durumu sorduk. Olan olayı anlattı. Kontrollerden sonra belli olacak. Yener Hoca 'Dirseğinde hasar yoksa, atlatırız' dedi. Röntgen sonrası belli olacak. Bize söylediği bu. Ağrısı oldu. İnşallah önemli bir şey yoktur." açıklamasını yaptı.

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"BAŞA BAŞ OYNAMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında galibiyet elde etmek istediklerini kaydeden Okan Buruk: "Bayern Münih maçına, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmak, bize önemli şeyler kazandırır. İlk maç kazansak, 7 puana gelsek, durum çok farklı olabilirdi. Bu maçta da başa baş oynamak istiyoruz. Kendi oyunumuzu sahaya koyacağız. O maçta konsantrasyon bu maçtaki gibi olmayacak. Oyuncularıma güveniyorum, en iyisini yapacaklar. Gruptan çıkmak istiyorsak, deplasmanda alacağımız puanlar çok önemli. Amacımız puan alarak dönmek." şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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