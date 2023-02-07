Volkan Demirel: "Kıyamet günü geldi diye düşündüm"

Haberin Devamı

Deprem sabahı sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan Volkan Demirel, “Depremden sonra hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım. Burada herkes perişan. Durumlar çok kötü. Lütfen yardım yapılsın” dedi. Hatayspor’da dün futbolculardan Burak Öksüz ve Bertuğ Yıldırım ile Atletik Performans Antrenörü Murat Bel enkazın altından kurtarıldı.

Kahramanmaraş Merkezli Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğündeki Deprem Hatay’da da büyük yıkıma neden olurken Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Demirel dün sabah İnstagram hesabından bir canlı yayın yaparak “Burada herkes perişan. Hatay perişan. Herkes can çekişiyor. Buraya lütfen ambulans yardımı yapılsın. Hatay kentinde durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Kim gelecekse gelsin artık. Kimseye ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sivasspor acı haberi duyurdu: Ailesinden 15 kişi hayatını kaybetti Haberi görüntüle

ELİNİZDE NE KADAR İMKAN VARSA HEPSİNİ GÖNDERMENİZİ İSTİYORUM

Demirel Türk halkına seslenirken “Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin” ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam konuşmasının sonuna doğru gözyaşlarına boğuldu ve yayını sonlandırdı. Volkan Demirel Hürriyet’e yaptığı açıklamada da “Kıyamet günü geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularımı düşündüm. Kimseye ulaşamadım. Hemen Burak Öksüz’ün evine gittik, enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım’ın durumu da iyi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Sokaklar yardım diye inliyor” diye konuştu.