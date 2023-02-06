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Sivasspor acı haberi duyurdu: Ailesinden 15 kişi hayatını kaybetti

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#Deprem#Sivasspor#Ayhan Tenbeloğlu
Sivasspor acı haberi duyurdu: Ailesinden 15 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 21:17

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Ayhan Tenbeloğlu'nun yaşanan depremde birçok akrabasını kaybettiği duyuruldu. Sivasspor, Ayhan Tenbeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından Süper Lig ekibi Sivasspor acı haberi duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yardımcılarından Ayhan Tenbeloğlu'nun birçok akrabasının vefat ettiği bilgisi yer aldı. Kırmızı beyazlılar başsağlığı mesajı yayınladı.

beIN'e konuşan Rıza Çalımbay, "Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Sabah ilk iş kaleci antrenörümüz Cengiz hocayı aradık. Onların durumunu öğrendik. Yardımcılarımdan Ayhan hoca için çok üzgünüz. Ailesinden 15 kişi vefat etti. Keşke yakın yerlerde olsak ve yardım edebilsek. Sivas'ta yoğun bir kar yağışı var. Çok sıkıntı bir gün yaşıyoruz. Kulüp olarak elimizden geleni yapacağız." dedi.

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Sivasspor'un açıklaması

"A takım yardımcı antrenörlerimizden Ayhan Tenbeloğlu’nun Hatay’da yaşayan çok sayıda akrabasının, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

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Başta Ayhan Tenbeloğlu olmak üzere, aile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor, hayatını kaybedenlere ise yüce Allah’tan rahmet diliyoruz."

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#Deprem#Sivasspor#Ayhan Tenbeloğlu

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